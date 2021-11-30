/663771/وفد-من-الزمالك-يطير-للبرتغال-للتفاوض-مع-سبورتنج-لشبونة-وماريتيمو

أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ارسال وفد يطير للبرتغال، لمناقشة عقوبة شيكابالا ومحمد إبراهيم مع فرقهم السابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويرسل الزمالك محاميين لدراسة الأمر وأحد القانونين مع أمير مرتضى للاتفاق مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو، لحل الأزمة بشكل ودي وجدولة المستحقات.

قضية سبورتنج لشبونة

بداية القصة أن نادي الزمالك لم يسدد 510 الف دولار كانت متبقية من قيمة استعادة اللاعب ، ليرفع سبورتنج لشبونة قضية طالب فيها بالمبلغ المطلوب + 400 شرط جزائى غرامة التخلف عن السداد.

في ذلك الوقت كانت القضية مع المحامى الاسبانى كريسبو بالتنسيق مع المستشار القانوني للزمالك نصر الدين عزام، وتم التقدم بالتماس بعدم سداد الشرط الجزائى وبالفعل صدر حكم لصالح الزمالك بعدم سداد الشرط الجزائى.

عدم السداد

وهنا كان يتوجب سداد قيمة الصفقة فقط 510 ألف دولار، وهو ما لم يفعله الزمالك في حينها وتقاعس عن السداد لتبقى القضية معلقة، ليتم رفع قيمة العقوبة ووصل المبلغ إلى مليون و112 ألف دولار ومطلوب سداده خلال شهر من الأن، إلا سوف يطبق على الزمالك أقصى العقوبات وحرمانه من فترات قيد أخرى .

وبعد فترة من الوقت تجددت القضية مرة أخرى وحولها الزمالك للمحامى الايطالي سيلفاتوري، ويبدو أنه لم يتابعها أحد ولا يهتم بها في ذلك التوقيت.

أرتفاع قيمة العقوبة

واشتكى سبورتنج لشبونة من جديد بداعى عدم تنفيذ الزمالك الحكم الأصلى ليحصل على حكم جديد ونهائى اجماليه (مليون و112 ألف دولار) عبارة عن 510 ألف دولار باقى قيمة الصفقة + 400 شرط جزائى لعدم السداد + 200 ألف دولار غرامة تأخير تم أحتسابها من 2015.

من المتسبب

ليتسائل الجميع من المتسبب الأول في تلك القضية من بدايتها وعدم دفع الغرامة حتى تم أرتفاع قيمتها، هل المجلس السابق برئاس مرتضى منصور الذي يتحملها أم اللجان التي أدارت الزمالك مؤخراً.

قضية ماريتيمو

تما تغريم نادي الزمالك 2 مليون يورو بسبب وضع بند في عقد محمد إبراهيم بأن عندما يبيع الزمالك اللاعب يحصل الفريق البرتغالي على ذلك المبلغ، وهو ما نفاه مرتضى منصور وقال أن العقد يطبق إذا باع الزمالك اللاعب بقيمة يورو وليس جنية.