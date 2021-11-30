/663772/صور-بحضور-كوكبة-من-الباحثينيوم-سنغالى-ثقافى-بالقاهرة

أقام المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لطلاب السنغاليين بجمهورية مصر بقيادة اللجنة الثقافية يوما ثقافيًّا سنغاليًّا بحضور كوكبة من الباحثين والطلاب وذلك يوم السبت الموافق 27/11/2021 في مركز التعليم المدني بالجزيرة.

وكان في الصفوف الأولى من المشاركين المُشَرِّفين لليوم الثقافي السفارة السنغالية بالقاهرة وذلك بحضور وفد رفيع المستوى بقيادة رئيس مكتب شئون الطلاب بالسفارة حبيب صار، وكذلك سكرتير أول والمسؤول عن الشؤون القنصلية الحاج مالك سيكوالمستشارة مادام صُوْ دوت الخليج كما حضرتْ فعاليات اليوم اتحاداتٌ وروابط طلابية ( مالي - موريتانيا - اندونيسيا - جمهورية غينيا - غامبيا -بوركينا فاسو- الاتحاد العام لطلاب الأفارقة - ) مع مشاركة باحثين وإعلاميين وشخصيات مصريين في مجالات شتى من بينهم دكتورة عفاف طُلبة أستاذة في كونسرفتوار بأكاديمية الفنون ، الدكتور محمد ثروت مدير تحرير جريدة" اليوم السابع " ، وعمر غريب حشيش، مدير مهرجان إفريقيا في عيون الفنان الدولي. رئيس مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة السيد حسن غزالي، أمل عبد الله -التلفزيون المصري. إيمان شعراوي باحثة في الشؤون الأفريقية، كمال الشاهد نائب رئيس لجنه مشوارنا للحرف اليدويه باتحاد العام لشباب العمال وزاره الشباب والرياضه. وقد اشتملت الفعاليات برامج متنوعة منها. - معرض فني. -مسرحية. عرض أزياء تقليدية. -عرض فيلم وثائقي عن السنغال تضمن الجوانب الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والتاريخية... وذلك حرصا على تقديم أفضل صورة معبرة عن السنغال وأجوائها. - ندوة ثقافية علمية، جمعت بين الدول الأشقاء الثلاثة ( السنغال ومالي وموريتانيا ) المعَنْوَنة ب : " القواسم المشتركة بين السنغال ومالي وموريتانيا " وقدم ممثل رابطة طلبة السنغاليين ورقة بحثية بعنوان: العلاقات الثقافية بين السنغال ومالي وموريتانيا كما قدم ممثل رابطة الطلبة الماليين ورقة بحثية بعنوان: العلاقات التجارية بين الدول الثلاثة بينما قدم ممثل الاتحام للطلاب الموريتانيين ورقة بحثية بعنوان: "العلاقات الروحية بين سكان ضفتي نهر السنغال؛ عطاء مشترك وإسهام متبادل" صور...بحضور كوكبة من الباحثين..يوم سنغالى ثقافى بالقاهرة ثم اختتمت الفعاليات بكلمة رئيس رابطة الطلبة السنغاليين بجمهورية مصر العربية السيد إبراهيم نيانغ فقدَّم أفضل التوصيات للطلاب السنغاليين بالاهتمام بالعلم والمعرفة والثقافة ... مشيدا بالعلاقات التي تربط بين الروابط الطلابية( السنغال مالي، موريتانيا...) كما شكر السيد الرئيس السفارة السنغالية بالقاهرة وذلك لما يبذلونها من مجهودات في سبيل إنجاح كل الفعاليات التي يقوم بها المكتب التنفيذي وهذا يؤكد العلاقات الودية والتعاونية والتكاملية بين السفارة والرابطة.

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