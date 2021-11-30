/663774/البرلمان-يطلب-ضرورة-تكليف-البيطريين-الجدد-لسد-العجز

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة تكليف البيطريين الجدد لسد العجز في عدد البيطريين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية.

دوت الخليج

وقال الحصرى في كلمته، ان الحفاظ على صحة الحيوان أمر هام، موضحا، ان صحة الحيوان مرتبطة بصحة الانسان، وبالتالي الحفاظ على صحة الحيوان، يؤدى بالتالى إلى الحفاظ على صحة الانسان.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، ان التوسع في انشاء المجازر المتطورة سيكون إضافة للحفاظ على صحة الانسان، مؤكدا ان هناك جهود جبارة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، نوجه التحية له عليها، في مختلف القطاعات ولاسيما، في قطاع الثروة الحيوانية والزراعة والريف بشكل عام، مشيرا الى مشروع حياه كريمة الذى يمثل طفرة كبيرة للريف المصرى.

وأشار الى ان الرئيس السيسى، يدرس كافة الملفات والمشروعات، بأدق تفاصيلها.

البرلمان يطلب ضرورة تكليف البيطريين الجدد لسد العجز

وآيده في ذلك الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، وقال خلال كلمته، ان هناك اهتمام من الرئيس السيسى بقطاع الألبان والثروة الحيوانية، مشيرا الى وجود طفرة في انتاج الألبان الطازجة وهى مرتبطة بما يتم بالثروة الحيوانية.

وأوضح، كنا ننتج نحو ٥مليون ونصف طن، من الألبان الطازجة، والآن ننتج نحو ٦ مليون طن، ونسعى وفقا لتوجيهات الرئيس لاستغلال تلك الكميات من الألبان في مشروع الوجبات المدرسية، والصناعات المصرية، وكذلك تقليل الاستيراد من الالبان البودر.

وعقب النائب هشام الحصرى، بإمكانية تجفيف الألبان الطازجة، الزائدة عن الاستهلاك المحلى، والعمل على تصديرها والاستفادة منها في الصناعة.