التضامن تحارب العنف بالتعاون مع الإفتاء.. مجدى عاشور: ختان الإثنى ضرر لها

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى بث رسائلها التوعوية فى إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، حيث نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" مقطع فيديو للدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية يناقش فيه قضية الختان ويوضح عددًا من الحقائق.





وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن ختان الإناث عادة موروثة من شأنها التعدى على جسد المرأة الذى كرمه الله تعالى، ودعا لحفظه وصيانته من أى ضرر، مضيفًا أن من يستند على أحاديث ضعيفة لشرعنة هذه العادة هو مخطىء لأن جسد الإنسان لا ينبغى أن نتعدى عليه استنادًا على أحاديث ضعيفة اختلف عليها العلماء.

وأكد أن العلم أقر أن ختان الأنثى فيه أضرار كبيرة عليها سواء كانت نفسية أو جسدية والدين يتفق تماما مع ما أقره العلماء فالعلم والدين لا يتعارضان أبدا فيما يتعلق بصحة الإنسان وكرامته.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أطلقت حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تحت شعار "انتوا أبطال أسرتكم"، حيث بدأت الحملة فى 25 نوفمبر وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهى بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة منها المواطنين الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التى تقدمها لهم الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن فى التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، كما تتضمن الحملة عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف فى المجتمع المصرى والدولى والتى قام باصدارها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.