الثروة الحيوانية : الارتفاع العالمى لأسعار الأعلاف انعكس على اللحوم

جدة - نرمين السيد - قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن العالم كله يشهد ارتفاع فى الأسعار، سواء فى الشحن أو ارتفاع فى أسعار الذرة ومدخلات الأعلاف بشكل عام، حتى العجول التى يتم استيرادها شهدت ارتفاع فى الأسعار أيضا.





وتابع:" نحن جزء من العالم نتأثر بزيادة الأسعار، خصوصَا وأن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاع تراوح من 30 إلى 35% ونحن نستورد جزء كبير من احتياجاتنا من الأعلاف، بالإضافة إلى أننا نستورد أيضا مدخلات الإنتاج".

وأضاف الصياد أن ارتفاع أسعار اللحوم وعدم ثبات الأسعار فى المنطقة الواحدة يستوجب الوقوف على هذه الآلية وأسباب زيادة الأسعار وعدم ثباتها بداية من 120 إلى 140 و160، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل طوال الوقت على توفير المعروض فى السوق المصرى توفير اللحوم الحمراء للمواطنين، وهذا ما قد كان ففى العام الماضى شهدت الأسواق استقرار كبير فى الأسعار، وحتى العام الجارى ومع ارتفاع الأسعار لكن المنتج متوفر فى السوق المحلى.

وأشار نائب وزير الزراعة إلى أن الوزارة تمنح موافقات لاستيراد الاحتياج لسد العجز فى الاستهلاك المحلى، وخاصة فى الأعياد والمواسم، ويتم الأمر بشكل دورى لتوفير الاحتياجات للمواطنين طوال العام.