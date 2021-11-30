/663777/تسليم-أول-شحنة-من-الوقود-للقوات-المسلحة-اللبنانية

استلمت القوات المسلحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، 35الف لتر من الشحنة الشهرية الأولى من الوقود لشريكها الاستراتيجي اليونيفيل خلال حفل أقيم في المقر العام لبعثة الأمم المتحدة في الناقورة، والجدير بالذكر أن هذه الشحنة هي الأولي من أصل ست شحنات شهرية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك عقب طلب من مجلس الأمن القومي في ابريل الماضي لاتخاذ بعض الإجراءات لإمداد القوات المسلحة اللبنانية بالغذاء والوقود والأدوية، وكذلك دعم لوجيستي لمدة 6أشهر.

و ذكرت اليونيفيل في بيان لها أن بعثة الأمم المتحدة ستساهم في التبرع بمواد غذائية للقوات المسلحة اللبنانية متضمنة وجبة طعام واحدة يوميا ل27 الف فرد لمدة شهر.

تسليم أول شحنة من الوقود للقوات المسلحة اللبنانية

وفي تقرير ذكره البيان حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أوضح استمرار حالة التدهور الاقتصادي والاجتماعي وعدم مقدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على تقديم أهم الخدمات قد يقوض تنفيذ القرار 1701، وصرح أن ضغف قدرة القوات المسلحة اللبنانية على متابعة ومواصلة عملياتها في منطقة عمليات اليونيفيل يشكل مصدرا للقلق.

وأوضح البيان أن قدوم رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول ورئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، كان لمنع انتهاكات القرار 1701 ودعما للقوات المسلحة اللبنانية.

يذكر أن القرار 1701 يدعو إلى وقف الأعمال العدوانية في لبنان، وهو القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5511 المقامة في أغسطس لعام 2006، وعليه فإن جزء من عمل مجلس الأمن أن يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار تصعيد الأعمال القتالية في لبنان وفي إسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 يوليو 2006، والتي تسببت حتي الان في وقوع مئات من القتلى والجرحى على كلا الجانبين، وإلحاق أضرار جسيمة بالهياكل الأساسية المنية وتشريد مئات الالاف في الداخل.