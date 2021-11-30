أزمات أسعار اللحوم بمناقشات البرلمان..وهجوم واسع مديريات الطب البيطرى«غير صالحة»  والأعضاء يطالبون بضرورة تكليف البيطريين الجدد لسد العجز

/663779/أزمات-أسعار-اللحوم-بمناقشات-البرلمانوهجوم-واسع-مديريات-الطب-البيطرىغير-صالحة- والأعضاء-يطالبون-بضرورة-تكليف-البيطريين-الجدد-لسد-العجز

شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب هشام الحصرى، هجوم عدد من أعضاء مجلس النواب، على مديريات الطب البيطرى، مؤكدين أنه لا يقوم بالدور المنوط بها على مستوى الجمهورية كما أن الوحدات أصبحت مقار غير صالحة للاستعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية. حيث قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن القطاع الحيوانى يحتاج إلى تدخل سريع من الدولة، على أن يكون هناك توازن فى العرض والطلب للحفاظ على المربى الصغير الى خرج من الدائرة نتيجة الإغراق الذي شهده السوق خلال هذه الآونة مما أثر بشكل كبير على الأسعار التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه بالمقارنة من الأسعار التى تأتى من الخارج.

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وتابع ملك خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة:" القطاع يحتاج أن يكون هناك حسابات متوازنة الاستهلاك والاستيراد والاستهداف للتربية، نريد الحفاظ على التوازن مع الزيادة السكانية، لعدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، موجها الشكر لكافة مؤسسات الدولة لعرض كميات من اللحوم الحمراء لتغطية هذا العجز فى السوق، ولابد من التنسيق بين المؤسسات للحفاظ على التوازن".

واستكمل:" قطاع الطب البيطرى انهار تمام خلال السنوات الـ20 الأخيرة، سواء البنية التحتية والمعامل، بالإضافة للمجازر التى تفرقت وتشيعت المسئولية ما بين الإدارة المحلية والطب البيطرى وما لدينا هي نقاط ذبيح وليست مجازر".

وفى سياق متصل، قال النائب محمد الصمودى، إن قطاع الخدمات البيطرية مهملة منذ فترة كبيرة، والإدارة تعانى من خلل كبير، خاصة خلال الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى تعانى المنشآت البيطرية من التهالك وأصبحت لا تليق بالمستوى، مطالبا إعادة المنشآت الخاصة بالطب البيطرى والعمل على إحلال وتجديد هذا القطاع".

ومن جانبها، قالت النائبة سلوى أبو الوفاء:" لا يوجد أطباء فى الوحدات البيطرية، جميعها غير صالح وآيل للسقوط، وعلى الرغم من تخصيص أراضى لعمل وحدات بيطرية وبعد عمل معاينة وفى النهاية يقف الموضوع بسبب الخلاف بين الزراعة والوحدات البيطرية على الرغم ان المشروع من المشروعات القومية للصالح العام".

واستعرض النائب محمد أحمد عبد القوى، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن استعراض خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية، قائلا:" ارتفاع أسعار اللحوم حديث الساعة، خاصة وأن صغار المربيين والذين يمثلون تقريبا 95% من حجم الثروة الحيوانية فى مصر انسحب تقريبا 50% منهم من السوق بسبب الخسائر التي تكبدوها خلال هذه الفترة، كما أن كبار المربيين الطاقة الانتاجية لهم لم تتخطى 40%.

أزمات أسعار اللحوم بمناقشات البرلمان..وهجوم واسع مديريات الطب البيطرى«غير صالحة» والأعضاء يطالبون بضرورة تكليف البيطريين الجدد لسد العجز

وأضاف عبد القوى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أن خلال عام ارتفعت أسعار الأعلاف من 40 إلى 50% ، وكافة المكونات شهدت زيادة العام الماضى، بالإضافة لارتفاع أسعار الأدوية البيطرية واللقاحات، لأنها غير مسعرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدم توافر عجول التربية من أبرز المشاكل التي أدت إلى ارتفاع أٍعار اللحوم، ففي عام 2018 كان هناك هبوط فى أسعار الماشية مما دفع المزارعين للتخلص من رؤوس الماشية خلال هذا العام فيما يعرف بـ"مذبحة الإناث"، لعدم قدرته على تكلفة الأكل، وبالتالى أصبح لا يوجد عجول فى الأسواق نتيجة ذبح الإناث.

وتابع عضو البرلمان:" المشروع القومى للبتلو الذي تعمل الدولة خلال الفترة الأخيرة على إعادة إحيائه يساهم بقوة فى الحد من ارتفاع أسعار اللحوم، مؤكدا أنه من ضمن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم عدم تقنين عملية الاستيراد، على الرغم من أهمية الاستيراد نطالب بالاستيراد ولكن استيراد مقنن".

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة تكليف البيطريين الجدد لسد العجز في عدد البيطريين على مستوى الجمهورية.

وقال الحصرى في كلمته، ان الحفاظ على صحة الحيوان أمر هام، موضحا، ان صحة الحيوان مرتبطة بصحة الانسان، وبالتالي الحفاظ على صحة الحيوان، يؤدى بالتالى إلى الحفاظ على صحة الانسان.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، ان التوسع في انشاء المجازر المتطورة سيكون إضافة للحفاظ على صحة الانسان، مؤكدا ان هناك جهود جبارة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، نوجه التحية له عليها، في مختلف القطاعات ولاسيما، في قطاع الثروة الحيوانية والزراعة والريف بشكل عام، مشيرا الى مشروع حياه كريمة الذى يمثل طفرة كبيرة للريف المصرى.

وأشار الى ان الرئيس السيسى، يدرس كافة الملفات والمشروعات، بأدق تفاصيلها.

وآيده في ذلك الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، وقال خلال كلمته، ان هناك اهتمام من الرئيس السيسى بقطاع الألبان والثروة الحيوانية، مشيرا الى وجود طفرة في انتاج الألبان الطازجة وهى مرتبطة بما يتم بالثروة الحيوانية.

وأوضح، كنا ننتج نحو ٥مليون ونصف طن، من الألبان الطازجة، والآن ننتج نحو ٦ مليون طن، ونسعى وفقا لتوجيهات الرئيس لاستغلال تلك الكميات من الألبان في مشروع الوجبات المدرسية، والصناعات المصرية، وكذلك تقليل الاستيراد من الالبان البودر.

وعقب النائب هشام الحصرى، بإمكانية تجفيف الألبان الطازجة، الزائدة عن الاستهلاك المحلى، والعمل على تصديرها والاستفادة منها في الصناعة.

وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن العالم كله يشهد ارتفاع فى الأسعار، سواء فى الشحن أو ارتفاع فى أسعار الذرة ومدخلات الأعلام بشكل عام، حتى العجول التى يتم استيرادها شهدت ارتفاع فى الأسعار أيضا، متابعا:" نحن جزء من العالم نتأثر بزيادة الأسعار، خاصة وأن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاع تراوح من 30 إلى 35% ونحن نستورد جزء كبير من احتياجاتنا من الأعلاف، بالإضافة إلى أننا نستورد أيضا مدخلات الانتاج".

وأضاف الصياد، أن ارتفاع أسعار اللحوم وعدم ثبات الأسعار فى المنطقة الواحدة يستوجب الوقوف على هذه الآلية وأسباب زيادة الأسعار وعدم ثباتها بداية من 120 إلى 140 و160، لافتا إلى أنه الوزارة تعمل طوال الوقت على توفير المعروض في السوق المصرى توفير اللحوم الحمراء للمواطنين وهذا ما قد كان ففى العام الماضى شهدت الأسواق استقرار كبير فى الأسعار، وحتى العام الجارى ومع ارتفاع الأسعار لكن المنتج متوفر فى السوق المحلى.

وأشار نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى أن الوزارة تمنح موافقات لاستيراد الاحتياج لسد العجز في الاستهلاك المحلى وخاصة فى الأعياد والمواسم، ويتم الأمر بشكل دورى لتوفير الاحتياجات للمواطنين طوال العام.