حفل افتتاح بطولة كأس العرب.. الشخصيات المصرية الأبرز في الحفل «فيديو»

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بدأت مراسم افتتاح بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021 قطر، والتي تنطلق قبل انطلاقة مباراة قطر والبحرين في المجموعة الأولى من البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت افتتاحية بطولة كأس العرب بشخصيات الأشهر بمثلي الوطن العرب وعلى راسهم الراحبل المصري سعيد صالح.

المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب

وستكون المنتخبات المشاركة في البطولة هي، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.وستشهد البطولة، مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.

ملاعب بطولة كأس العرب

وتشكل كأس العرب التي تتوزع مبارياتها على ستة ملاعب بمشاركة 16 منتخباً وتستمر حتى 18 ديسمبر، بروفة هامة لاختبار هذه التكنولوجيا التي ترتكز على 29 نقطة من جسم اللاعب وبياناتها المرسلة الى "في أيه آر" ليست متأخرة سوى بفارق نصف ثانية عن الوقت الفعلي.

وإذا أثبتت التجربة نجاحها، فمن المحتمل أن تتم الموافقة على استخدامها في مونديال 2022 خلال الاجتماع السنوي لمجلس فيفا في مارس المقبل.

تونس وموريتانيا

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

تقنية الفيديو في البطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه سيتم تطبيق تقنية نصف آلية في بطولة كأس العرب، والتي تنطلق غداً الثلاثاء، لكشف حالات التسلل في المباريات، للتأكد من نجاحها في الفترة القادمة ليتم تطبيقها في كأس العالم 2022 قطر.

وتهدف هذه التكنولوجيا إلى زيادة الموثوقية وتسريع اكتشاف التسلل، وسبق أن تم اختبارها "في ألمانيا وإسبانيا وإنكلترا" لكنها كانت تنتظر بدايتها في بطولة كاملة وفقاً ليوهانس هولتسمولر، مسؤول قسم الابتكار في "فيفا".

وأطلق على التكنولوجيا "نصف آلية" «سيمي-أوتومايتد» لأن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في نهاية المطاف من صلاحية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، خلافاً لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط.