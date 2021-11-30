الحكومة توافق على مقترح عيد حماد بإنشاء شهر عقارى بالتبين..والنائب:«سأوفر المقرحتى ولو على نفقتى الشخصية من أجل المواطنين»«فيديو»

/663784/الحكومة-توافق-على-مقترح-عيد-حماد-بإنشاء-شهر-عقارى-بالتبينوالنائبسأوفر-المقرحتى-ولو-على-نفقتى-الشخصية-من-أجل-المواطنينفيديو

وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، على الإقتراح برغبة المقدم من النائب عيد حماد، بشأن أنشاء مكتب شهر عقارى بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة، حيث أكد النائب على حاجة منطقة التبين لمكتب شهر عقارى وأنه سبق اللقاء مع محافظ القاهرة وتم التوافق على توفير مقر فى رئاسة الحى أو أى مكان أخر تريده وزارة العدل حتى ولو على نفقته الشخصية.

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وأكد المستشار أحمد صابر، عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، أن الوزارة لاتمانع إطلاقا من أنشاء مكتب الشهر العقارى بمنطقة التبين، وفقا لرغبة النائب عيد حماد، مشيرا إلى أن الحكومة لا تمانع أيضا فى بذل أى جهد يخدم ملف الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.

وأكد على أنه خلال الفترة الماضية الحكومة نجحت في الانتهاء من 560فرع توفيق و222مأمورية شهر عقارى و 21مكتب سجل عينى 162مأمورية سجل عينى ، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على معاينة المقر المقترح من جانب المحافظة، أو أنها تقترح أنشاء المكتب بمكتب البريد حيث أنه يكون مطور ولكن باشتراطات وزارة العدل، ليعقب النائب عيد حماد بأنه على استعداد لأى مقر من خلال يتم أنشاء مكتب الشهر العقارى حتى لو وصل الأمر لأن يكون على نفقته الشخصية.

الحكومة توافق على مقترح عيد حماد بإنشاء شهر عقارى بالتبين..والنائب:«سأوفر المقرحتى ولو على نفقتى الشخصية من أجل المواطنين»

وانتهت اللجنة إلى الموافق على الطلب مع التنسيق من جانب النائب عيد حماد بشأن المقر الأسرع الذى يتم توفيره سواء من مكتب البريد فى التبين أو رئاسة الحى من جانب المحافظة، ليؤكد ممثل وزارة العدل بأن مقر مكتب البريد سيكون الأسرع فى الإجراءات مادام سيكون مطور وهو الأمر الذى أكده ممثل هيئة البريد أيضا.