/663785/رياضة-النواب-تحتفل-بفوز-النائب-حسام-غالى-بعد-فوزه-بعضوية-النادى-الأهلى-برئاسة-الخطيب

احتفلت لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، بفوز النائب حسام غالى بعضوية مجلس إدارة النادى الأهلى وذلك فى الانتخابات التى أجريت الجمعة الماضى، حيث وجه الأعضاء رسائل التهنئة لغالى متمنين له التوفيق خلال المرحلة المقبلة وأن يمثل إضافة حقيقة لمجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب.

جاء ذلك علي هامش اجتماع اللجنة اليوم ، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ، بحضور الدكتور اشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية .

دوت الخليج

وقدم الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة التهنئة للنائب حسام غالي ، متمنيا له التوفيق في المسئولة الجديدة مؤكدا أن النائب حسام غالي اضافة قوية لمجلس ادارة النادي الاهلي .

وقال رئيس لجنة الشباب ، إن النائب حسام غالي نموذج للشباب المصري المتميز ، فهو لم يحقق انجازات كبيرة علي المستوي الرياضي فقط ، ولكنه يتميز بادائه البرلماني القوي كما انه بينتظر ه مستقبل باهر في مجال الادارة .

ووجه رئيس لجنة الشباب خلال الاحتفالية التهنئة للنائب عمر و السنباطي ، بمناسبة فوزه برئاسة نادي هليوبوليس ، والنائبة آية مدني ، بمناسبة فوزها بجائزة محمد بن راشد للابداع ، مؤكدا ان اللجنة تضم العديد من القامات الرياضية التي لها بصمة واضحة .

من جانبه قال النائب خالد بدوي ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، إن النائب حسام غالي ، نموذج يحتذي به وقدوة للشباب المصري ، فهو بتمتع بدماثة الخلق والاصرار علي التميز والنجاح ، مشيرا الي ان وكيل لجنة الشباب بالبرلمان يمثل اضافة كبيرة للجنة الشباب ، ونجاحه في انتخابات الأهلي دليل علي تقدير الجماهير لعطاءه الكبير واخلاصه للنادي الاهلي .

رياضة النواب تحتفل بفوز النائب حسام غالى بعد فوزه بعضوية النادى الأهلى برئاسة الخطيب

من جانبه وجه النائب حسام غالي ، الشكر للجنة الشباب والرياضة علي الاحتفالية التي اقامتها بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس ادارة النادي الاهلي .

وأسفرت انتخابات النادي الأهلي التي شهدت مشاركة ما يزيد عن 22 ألف صوت عن فوز قائمة محمود الخطيب وفاز النائب حسام غالي بعضوية مجلس الادارة بحصوله علي 19200 صوت .