معلومات الوزراء: مصرُ تتقدم 20 مركزًا فى مؤشر السياسة المناخية 

جدة - نرمين السيد - وجاءت مصر فى المرتبة 21 خلال 2022 فى مؤشر أداء تغير المناخ وذلك مقارنة بالمرتبة 22 خلال 2021، ويقوم المؤشر على 4 محاور رئيسة تضم 14 مؤشرًا فرعيًّا. كما نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديوجراف يتناول المؤتمر السادس والعشرين للمناخ (COP26) والذى عقد بمدينة غلاسكو الإسكتلندية بحضور 120 رئيس دولة وحكومة. وقد تناول الفيديوجراف أبرز التهديدات التى تواجه العالم نتيجة التغير المناخى وضرورة العمل على التحول إلى الطاقة المتجددة، واختتمت القمة أعمالها بتبنى حوالى 200 دولة وثيقة ختامية تدعو الدول إلى الإبلاغ عن تقدمها نحو المزيد من الطموح المناخى العام المقبل فى مؤتمر المناخ 27، المقرر عقده فى مصر.

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