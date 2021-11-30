هيئة التأمين الصحى توافق على مقترح إنشاء معهد رعاية الفنى للتمريض بفايد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن موافقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بالإجماع على إنشاء معهد "رعاية الفنى للتمريض" بنظام الخمس سنوات بمدينة فايد، وذلك كأول معهد فنى للتمريض تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (45)، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذى جرى خلاله عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات استمرار توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمنتفعين بهيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية التى من شأنها ضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية بما يحقق رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الصحية.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة كوثر محمود، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وعضو مجلس إدارة الهيئة وعضو مجلس الشيوخ، مقترح إنشاء معهد "رعاية الفنى للتمريض" بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، حيث يعمل المعهد بنظام الخمس سنوات ويخدم محافظة الإسماعيلية، وقامت بعرض مقترح أن يشمل المعهد 100 طالب فور بدء تدشينه، نصفهم من الإناث والنصف الآخر من الذكور، وذلك بهدف توفير ممرضين قادرين على القيام بالعناية التمريضية، وتوفير المهارات العملية اللازمة لهم، وفقًا لمعايير الجودة العالمية المتبعة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، بما يسهم فى النهاية فى تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وفى هذا الشأن أكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية الاهتمام بمنظومة التمريض باعتبارها أحد الركائز الأساسية فى نجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة التى ترتكز على عدة محاور للارتقاء بالخدمات التمريضية وضمان توفير الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالمية، سواء على المستوى التعليمى أو المهنى، ومنها دراسة أحدث المناهج التعليمية بمعاهد رعاية الفنية للتمريض.

لافتًا أن هيئة الرعاية الصحية تولى اهتمامًا خاصًا بالتعليم الفنى، وخاصة بعد نجاح معهدى "رعاية" للتمريض بنظام الخمس سنوات بمستشفيى المبرة والحياة بورفؤاد، التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد، وهو ما أدى لازدياد فرص التعليم وارتفاع عدد الطلبة المقبلين على تعلم الخدمات التمريضية وتغطية احتياجات كافة المنشآت الصحية للهيئة بالمحافظة، مؤكدًا دعم كل السبل لتوفير تعليم وتدريب طبى متميز بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية والخدمات الطبية والرعاية التمريضية عالميًا.

كما استعرض اللواء هشام شندى، مدير عام الإدارة العامة للنظم المعلومات والتحول الرقمى بالهيئة، رؤية التحول الرقمى فى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى ترتكز على ميكنة جميع دورات العمل والخدمات داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل، والاعتماد على التطبيقات المميكنة، وآليات التحول الرقمى، وعمل ملف طبى إلكترونى موحد للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل، وهو ما يساهم فى سرعة حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر.

فيما استعرض الدكتور أحمد دنقل مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على مشروع إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤشرات آداء منظومة رضاء المنتفعين لعام 2021، باعتبار ذلك انعكاس ومؤشر هام لجودة الرعاية الصحية، وذلك لأن تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستويات الجودة العالمية ينعكس بالإيجاب على رضاء المنتفعين بالهيئة، لافتًا إلى آليات التواصل مع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال عدة قنوات للاتصال، أولها الاتصال الشخصى من خلال مكاتب خدمة المنتفعين بمبنى الهيئة وفروعها، و مسئولى متابعة الشكاوى من الجهات الخارجية، ومكاتب إدارة رضاء المنتفعين بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وذلك فضلًا عن فريق عمل شبكات التواصل الإجتماعى باعتباره المحور الأيسر للمريض أو المنتفع وهو ما يحقق الاستجابة السريعة لمتطلبات المنتفعين بعد الوقوف على انطباعاتهم، وذلك علاوة على التواصل المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتى وصل نسبة إنجاز الشكاوى الواردة منها 97%، مشيرًا أن متوسط معدل رضاء المنتفعين بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تخطى 91%.

وفى ختام اجتماع مجلس الإدارة، تم مناقشة مقترح ضوابط تسكين العاملين المغتربين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، فى ضوء استراتيجية الهيئة لتوفير سُبل الراحة لمقدمى الخدمة بالهيئة بما يضمن آداء استمرارية تقديم الخدمة بأعلى جودة، بما يضمن تحقيق رضاء العاملين باعتبار العنصر البشرى أثمن مورد لدى الهيئة.

عُقِد الاجتماع، اليوم، بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، الرئيسى فى مدينة نصر، وبحضور الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان.

وشهد اللقاء حضور الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، إضافة إلى اللواء هشام شندى، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالهيئة، الدكتور جمال رطبة، المستشار المالى للهيئة، الدكتورة شيماء عبدالله، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة.