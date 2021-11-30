اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات تتفقد مطار شرم الشيخ الدولى

جدة - نرمين السيد - فى إطار الجولات التفقدية التى تقوم بها اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات وفقًا لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى من أجل متابعة وتقييم الوضع الأمنى والصحى والبيئى بالمطارات المصرية. بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم 2 حيث تفقد سيادته صالتى السفر والوصول ومنافذ الأسواق الحرة وكاونترات الجوازات بالمبنى و تم الاطلاع على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التى تتم بشكل مستمر والمطبقة داخل صالات السفر والوصول بالمطار وكذا إجراءات تعقيم الحقائب على السيور والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الموصى بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية، كما تفقد سيادته مكتب الحجر الصحى بالمطار واطمئن على سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الفحوصات الصحية والوقائية على الركاب، كما تفقد الوفد جميع الإجراءات الأمنية ومنظومة كاميرات المراقبة داخل وخارج المطار ، وكذا حرص الطيار منتصر مناع على متابعة تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والوقائية بالمطار بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على المطارات المصرية.

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