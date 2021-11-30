وزير الإنتاج الحربى يلتقى ممثل هيئة التسليح الفرنسى لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء olivier lecointe ممثل هيئة التسليح بفرنسا، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربى على هامش فعاليات اليوم الثانى لمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام فى الفتـرة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر.





وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أهمية تعميق التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وذلك بالاستفادة بالتكنولوجيا الفرنسية المتطورة، لافتاً إلى أن التعاون العسكرى يرتكز بين البلدين أيضاً على الحوار الإستراتيجى الذى يسمح بتبادل الرؤى فيما يتعلق بتطوير الصناعات العسكرية وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى مجال نظم الدفاع والتسليح وكذا تبادل التحليلات حول مختلف القضايا الدولية.

وأشار الوزير مرسى إلى أن هذا اللقاء يأتى للتأكيد على عمق العلاقات بين الجانبين المصرى والفرنسى، حيث تم إستعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية لوزارة الإنتاج الحربى وكذا إمكانيات هيئة التسليح الفرنسية لبحث سبل إيجاد مجالات للتعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، معرباً عن تقديره لحرص الشركات الفرنسية المختلفة على المشاركة بفاعلية فى معرض "EDEX 2021" بأبرز منتجاتها التى يتم تصنيعها وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية، معرباً عن تطلعه إلى تعميق علاقات التعاون مع الجانب الفرنسى من خلال التصنيع المشترك وتدريب العمالة الفنية وتبادل الخبرات التصنيعية والتكنولوجية.

وأكد اللواء olivier lecointe ممثل هيئة التسليح بفرنسا على أن تاريخ التعاون العسكرى بين فرنسا ومصر راسخ وممتد، لافتاً إلى وجود العديد من صفقات التعاون العسكرى التى تمت بالسنوات الأخيرة بين البلدين والتى ساعد فى إتمامها توجيهات القيادة السياسية المصرية التى تعى جيداً مخاطر المرحلة ومستقبل المنطقة، مضيفاً أن العلاقات الثنائية لاقت فى السنوات الأخيرة تدعيماً بصورة واضحة بدافع من الإرادة المشتركة لإقامة شراكة طويلة المدى بين البلدين، مشدداً على أهمية استمرار توطيد هذه العلاقات الوثيقة، مشيراً إلى أن مصر تلعب دورًا مركزياً لصالح السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأنها شريك رئيسى لفرنسا.

وأشاد ممثل هيئة التسليح الفرنسية بدور وزارة الإنتاج الحربى التى تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدنى، لافتاً إلى أن القدرات الهائلة التى تمتلكها شركات الإنتاج الحربى المصرى تشجع مختلف الجهات والشركات الفرنسية للتعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم.

فيما أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربى على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الفرنسى فى كافة مجالات التصنيع معرباً عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية للشركات الفرنسية المختلفة لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التى تمتلكها وتحديد مجالات التعاون، مشيراً إلى أن الجانب الفرنسى أشاد خلال اللقاء بتنظيم معرض "EDEX 2021" وأعربوا عن تمنياتهم للمعرض بالنجاح وتحقيق أهدافه.