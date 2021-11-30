مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يدرس إنشاء شركة قابضة تحت مسمى رعاية مصر

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم، من حيث المبدأ على إنشاء شركة قابضة تحت مسمى "رعاية مصر" تابعة لهيئة الرعاية الصحية، للعمل فى مجالات الرعاية الصحية، وأهمها "إدارة المستشفيات، إدارة الكيانات الصحية، إنشاء المستشفيات وصيانتها، التحول الرقمى والحلول التكنولوجية فى الصحة، حاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية".





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الدورى رقم 45، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذى جرى خلاله مناقشة واستعراض عددًا من الموضوعات المتعلقة بآليات ومقترحات تطوير العمل بما يضمن استمرارية توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمصريين بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، ومنها دراسة مبدئية لمقترح إنشاء شركة قابضة تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وفقًا للمادة 23 من قانون التأمين الصحى الشامل بأحقية الهيئة فى إنشاء كيانات استثمارية ضمن اختصاصاتها ومهامها لاستثمار مواردها الذاتية وتعظيم مركزها المالى بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين واستدامة جودتها.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن إنشاء شركة قابضة تابعة لهيئة الرعاية الصحية ستدعم نجاح وخطط الهيئة فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية والوصول إلى مؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، لافتًا إلى أن الشركة القابضة ستشمل العمل فى أهم مجالات الرعاية الصحية سالفة الذكر، وغيرها من المجالات بشكل تكاملى مع هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل والجهات المعنية بالشأن الصحى فى مصر.

وأضاف السبكى، أن الشركة القابضة ستعمل على تعزيز وجذب الشراكات الأجنبية مع المستثمرين ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة للاستثمار فى القطاع الصحى بمصر، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية فى الاستثمار بالقطاع الصحى، والتوجه الاقتصادى للدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للهيئات الحكومية وتأهيل مناخ الاستثمار فى القطاع الصحى بما يحقق قيمة مضافة للناتج المحلى الإجمالى وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للقطاع الصحى إحدى ركائز برنامج الإصلاح الصحى فى مصر، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن هيئة الرعاية الصحية لديها القدرة على الاستثمار الطبى فى مصر، خاصة مع الخبرات المكتسبة فى مجال بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة من خلال دورها الحالى كذراع للدولة المصرية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يزداد ويتوسع مستقبليًا مع امتداد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بشكل تدريجى فى كافة أنحاء مصر.

عُقِد الاجتماع، اليوم، بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، الرئيسى فى مدينة نصر، وبحضور كلًا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، إضافة إلى الدكتور جمال رطبة، المستشار المالى للهيئة، والدكتورة شيماء عبدالله، مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة الأزمات والكوارث المشرف العام على رضاء المنتفعين بالهيئة.