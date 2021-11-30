السفير الفرنسى بالقاهرة يزور المتحف القومى للحضارة المصرية

جدة - نرمين السيد - استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير مارك باريتى Marc Baréty سفير دولة فرنسا بالقاهرة، حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، وفيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.





وقام الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف بالترحيب بالسفير وتقديم نبذة عامة له عن المتحف ومقتنياته. وخلال جولته بالمتحف قام السفير بزيارة قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات، كما استمع لشرحِ من الدكتورة عبير أبو المجد كبير أثريى المتحف عن المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف وقاعاته. وخلال الزيارة، أعرب السفير الفرنسى عن سعادته بزيارة المتحف وإعجابه بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به والتى تمثل الحضارة المصرية العريقة عبر العصور، كما أعرب عن إعجابه بأسلوب العرض المتحفى لهذه القطع الأثرية، مشيرا إلى حرصه على زيارة المتحف لمشاهدة المومياوات الملكية والتى تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية. تأتى هذه الزيارة ضمن الزيارات التى تقوم بها الشخصيات العامة والهامة للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، منذ افتتاحه واستقباله للمومياوات الملكية فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير فى أبريل الماضى.

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