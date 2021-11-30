/663789/جيرارد-يكشف-عن-موعد-عودة-محمود-تريزيجيه-بعد-تعافية-من-الإصابة

كشف الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق أستون فيلا، عن موعد عودة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لصفوف الفريق بعد تعافية من إصابة الرباط الصليبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعرض الدولي المصري تريزيجيه لقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي، امام ليفربول، مع مشاركة على كرة مع الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للريدز.

تصريحات جيرارد

وقال جيرارد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مانشستر سيتي: "داني إنجز أصبح جاهزًا للعب، بينما تريزيجيه سيعود للمشاركة مع فريق تحت 23 عامًا الأسبوع المقبل".

وعن مواجهة تريزيجيه شارك في تدريبات أستون فيلا الجماعية خلال الشهر الماضي بعدما تعافى من مانشستر سيتي، إصابته بالرباط الصليبي، ومن المنتظر عودته للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

قال جيرارد: "كنت محظوظًا لمنافسة جوارديولا كلاعب، لكن الآن لا وجود للمقارنة، ولا يمكنني ان أقارن نفسي بأي مدرب، مثلما كنت أفعل وأنا لاعب".

واختتم: "جيريليش يعود لـ فيلا بارك، إنه يستحق استقبالًا حارًا من الجمهور، وأتوقع أن يحدث ذلك. لقد استفاد النادي منه كثيرًا مما قدمه خلال فترة وجوده".

تصريحات تريزيجيه

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “أستعد بشكل جيد من أجل التواجد مع منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا القادمة، وأيضا المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022”.

وتابع “مصر لا تخشى أي منتخب في المرحلة الفاصلة، وأي فريق هنلاعبة هنكسبة ونصعد لكأس العالم، ويجب أن يعرف جميع اللاعبون أن مصر لا تهاب أي منتخب ونمتلك تاريخ كبير”.

منتخب مصر

وزاد “مصر التاريخ، ولو كل المتنخبات عملت منتخب مجمع هنكسبهم، لأننا مصر وإن شائ الله هنصعد لأنهم ماتشات حياة أو موت”.

واختتم “إحساس اللعب في كأس العالم مختلف للغاية عن أي بطولة وأي دروي، ولا تفرق بين لاعب يلعب في إنجلترا أو أي دوري، وكأس العالم حلم لكل لاعب”.