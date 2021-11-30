عرض مسرحية «عائلة لاسعة جدًا» بموسم الرياض في هذا الموعد

/663790/عرض-مسرحية-عائلة-لاسعة-جدا-بموسم-الرياض-في-هذا-الموعد

تستعد هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لاستقبال عدد كبير من العروض ضمن فعاليات موسم الرياض، وتتضمن مسرحيات موسم الرياض هذا العام 18 مسرحية عربية.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسرحية «عائلة لاسعة جدًا» بموسم الرياض.

و تنطلق أولى عروض مسرحية «عائلة لاسعة جدًا» في موسم الرياض بدءً من 2 ديسمبر ولمدة خمس ليالٍ لتنتهي يوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر، حيث سافر أبطالها إلى السعودية من أجل التحضيرات.

مسرحية عائلة لاسعة جدًا

مسرحية «عائلة لاسعة جدًا» مسرحية لايت كوميدي من إخراج تامر كرم، بطولة أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى فضلًا عن منة فضالي.

وروجت منة فضالي للمسرحية من خلال نشرها البوستر الرسمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليه باسم شخصيتها «لطيفة النشارتي».

منة فضالي: «وصلنا لمرحلة إن الفنان بياكل حق الناس الغلابة»

على الصعيد الآخر، أعربت الفنانة المصرية منة فضالي من موقف مسيء لمخرج مغربي يدعى صفاء عيدي بعد امتناعه عن إعطاء صناع فيلمه الجديد والتي وصفتهم بـ “الغلابة”، مستحقاتهم المالية، مناشدة النقابة بضرورة التواصل معهم وإعطائهم حقوقهم.

قالت منة فضالي خلال فيديو بث مباشر بموقع “فيسبوك”: “المخرج صفاء عيدي والمنتج حاتم فاروق أجرو بلطجية في موقع التصوير بعد ما غير الكاست وفريق عمل فيلهم بالكامل، وأي حد بيطالب بحقوقه المالية بيحبسوه وبيضربوه”.

وتاعبت: “وصولنا لمرحلة اننا بناكل فلوس الغلابة، بقينا نبلطج على الصغيرين، عامل راح يطلب فلوسه من صفاء عيدي حبسوه في الأوضة ودخلوا عليه بطلجية”.

وأضاقت مناشدة المسؤلين بمساندة العمال البسطاء الذين شاركو صفاء عيدي في الفيلم، فقالت: “الناس الغلابة راحت قدمت شكوى للنقابة بس معرفوش ياخدو حقهم بسبب ان فلوس الشكوى كتير، بطالب مسعد موسى بالتواصل مع الناس الغلابة عشان ياخدو حقوقهم عشان احنا حياتنا كلها معرضة للخطر بما فيهم هما”.