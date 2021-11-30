/663791/كأس-العرب-تعادل-قطر-والبحرين-في-الشوط-الأول
انتهى الشوط الأول بين مباراة قطر والبحرين بالتعادل السلبي بين الفريقين، على استاد البيت بمدينة الخور، ضمن المباراة اللقاء الأول من بطولة كأس العرب.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وشهد شوط اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين، وأضاع كلاهما هجمات خطيرة، ولكن في الأخير لم يستطيع أحد التسجيل ليخرج شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.
وجاء تشكيل قطرعلى النحو التالي:
حراسة المرمى: سعد الشيب
خط الدفاع: همام أحمد - بيدرو ميجيل – بشام هشام – بسام الراوي
خط الوسط: محمد وعد – عبد العزيز حاتم – طارق سلمان – خوخي بوعلام
خط الهجوم: المعز علي – أكرم عفيف
فيما جاء تشكيل البحرين كالتالي:
حراسة المرمى: سيد شبر
خط الدفاع: أحمد بو غمار – سيد رضا – وليد الحيام
خط الوسط: سيد ضياء – محمد الحردان – كميل الأسود - علي مدن
خط الهجوم: محمد الرميحي – مهدي الحميدان - جاسم الشيخ
كأس العرب.. العراق تعود في اللحظات الأخيرة بتقنية الفار وتحقق التعادل مع عمان
حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المنتخب العراقي والعماني، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 للمنتخبات، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.
وسجل المنتخب العماني الهدف الأول في المباراة، في بداية الشوط الثاني من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.
وعاد المنتخب العراقي في نتيجة المباراة، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من القوت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، والتي تصدى لها الحارس في المرة الأولى، لتعاد ويسجلها المنتخب العراقي.
سارت أحداث مباراة العراق وعمان على أتم الأجواء الممتعة والقوية بين الفريقين، لتأتي نتيجة المباراة وتحسم المباراة بالتعادل من خلال الإستعانة بتقنية الفار.
قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021
حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.
خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود.
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.
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