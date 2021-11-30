جامعة أسوان تنظم يوما رياضيا ضمن المبادرة الرئاسية «الرياضة أمن قومى»

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، أهمية الرياضة في حياة الطلاب وتطبيقها كأسلوب حياة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم يوم تطبيقى لطلاب التربية الرياضية في رياضة المنازلات والرياضة المائية ضمن المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومى" بحضور طلاب وطالبات الجامعة وكلية التربية الرياضية، وتم خلالها تقديم عروض ومهارات رياضية عن الدفاع عن النفس من ألعاب الكاراتيه والجودو والتايكندو والملاكمة ورياضة المبارزة وبعض العروض الفنية للطلبة والطالبات، كما تم تكريم فريق الكلية الذي حقق المراكز الأولى في بطولات الأندية والجمهورية.

وفي السياق، قال الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية بأسوان، إنه تم كذلك تنظيم مسابقة للتجديف ( ارجوميتر ) بين الطلبة والطالبات، مشيراً إلى أنه في ختام اليوم الرياضي تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكلية التربية الرياضية، منهم الدكتور محمد عابد منسق قسم المنازلات المائية بكلية التربية الرياضية والدكتور ناصر محمد رئيس القسم وعدد من أعضاء القسم ومعاونيهم من هيئة التدريس والدكتور محمد شمندى رئيس مركز الخدمة العامة بالكلية والدكتور محمد حامد منسق طلاب من أجل مصر.