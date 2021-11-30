متحدث الإنتاج الحربى:  حريصون على توطين تكنولوجيا الصناعات العسكرية

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، استقبل فى إطار فاعليات اليوم الثانى من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" العديد من ممثلى الشركات والجهات المشاركة بالمعرض داخل جناح وزارة الإنتاج الحربى، كما تفقد الوزير عددًا من أجنحة الشركات العالمية العاملة بمختلف مجالات التصنيع العسكرى.





ولفت إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربى قد قام فى جناح الوزارة بالمعرض بلقاء كل من كاترينا نينوس نائب الرئيس لشئون الدفاع وعضو شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية وسفيرة البرتغال بمصر، ومانويلا فرانكو، كما التقى الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربى بالسودان، وAfonso Neto وزير شئون الدفاع الأنجولى، وHerminio Prata رئيس هيئة التسليح الأنجولى، وأوريسبايف مقصد رئيس لجنة المشتريات الدفاعية بوزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية الكازاخستانية، وolivier lecointe ممثل هيئة التسليح الفرنسية.







وأوضح أن هذه اللقاءات شهدت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، كما تم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال الصناعات العسكرية داخل الشركات والوحدات التابعة.

وأوضح "بكر" أن المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى قام بعدد من الجولات التفقدية لأجنحة بعض الجهات بالمعرض، فقام بلقاء الفريق على أمير أوان رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية فى جناح الهيئة الباكستانية، كما قام بجولة تفقدية فى الجناح الفرنسى حيث قام بزيارة جناح شركة "تاليس"، والتقى مارك دارمون نائب رئيس الشركة لشؤون الاتصالات.

كما زار عددًا من أجنحة الشركات العالمية مثل "جون كوكيريل" البلجيكية العاملة فى مجال تصميم وتصنيع المدافع والأبراج المتطورة للدبابات والمركبات المدرعة، وكذا تفقد شركة "ATSC" الأمريكية العاملة فى مجال الأنظمة الدفاعية التكنولوجية المتطورة، وشركة كابيتال مصر العاملة فى مجال تصنيع مهمات الأمان الصناعى، شركة MACJEE البرازيلية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية، وشركة Larsen- Toubro الهندية العاملة فى مجال إنتاج الأنظمة الأرضية والبحرية، وشركة ARQUUS الفرنسية المتخصصة فى مجال العربات المدرعة، وشركة Lockheed Martin الأمريكية المتخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية وصناعات الفضاء، وتحالف (KMW & Nexter) فى مجال الأنظمة الدفاعية، كما قام سيادته بزيارة جناح عدد من الشركات البرازيلية العاملة فى قطاعات صناعية دفاعية مختلفة، وخلال زيارة تلك الأجنحة استمع السيد الوزير لشرح ممثلى هذه الشركات حول مواصفات أهم المنتجات التى تقوم هذه الشركات بعرضها فى معرض "EDEX 2021"، كما استعرض خلالها أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من ذخائر ومعدات وأسلحة، وتم التباحث حول موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربى وهذه الشركات التى تم زيارتها.

يذكر أن معرض "EDEX 2021" يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعد المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين مختلف الشركات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية.