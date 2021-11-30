متحدث الحكومة: 4 ملايين مواطن يمكنهم التسجيل لتلقى جرعة كورونا التنشيطية غدا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجرعة التنشيطية للقاح كورونا، سيبدأ التسجيل لها على موقع وزارة الصحة، اعتبارا من صباح غدا، ولكن للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وعددهم 4 ملايين و104 آلاف مواطن.
أضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يشترط الحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا، مرور 6 أشهر على الحصول على آخر جرعة من اللقاح، متابعا: "عندنا 42 مليون جرعة لقاح لم تستخدم بعد في الدولة، وهذه الوفرة بفضل جهود أجهزة الدولة في توفير اللقاحات للشعب المصرى في الفترة السابقة".
وأشار السفير نادر سعد إلى أن متحور دلتا لا يقاوم لقاحات كورونا ويستجيب لها، مردفا: "90% من الحالات الموجودة في مصر مصابة بدلتا، وهذا المتحور الذى كان يحدث رعب في العالم قبل أن يتم إثبات استجابته للقاح".
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