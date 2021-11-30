مجلس الوزراء: 46 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا بين جرعة وجرعتين



قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يفضل تقديم أصل الشهادة الورقية أو الإلكترونية المزودة بـ"الباركود"، والخاصة بتلقى لقاح كورونا، كوثيقة لتلقى الخدمات الحكومية في كل المصالح، اعتبارا من صباح غدٍ، أو من خلال التطبيق الإلكتروني التابع لوزارة الصحة.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن ميزة التطبيق الإلكتروني، يعتد به في المطارات وغيرها من المنافذ المصرية، مردفا: "حتى الآن التطبيق الإلكتروني بـ100 جنيه، ومن لا يريد تلقى اللقاح عليه أن يقدم شهادة PCR حديثة لا يمر عليها 3 أيام".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، النظر إلى حصول 30 مليون مواطن على الجرعة الأولى من اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا، و16 مليون على الجرعتين، وهذا يشير إلى حصول 46 مليون مواطن على لقاح كورونا فى مصر.

وأوضح السفير نادر سعد، أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا من 12 إلى 15 عاما ليس إلزاميا، ويبدأ أولياء الأمور تسجيل رغباتهم بتطعيم الأولاد، لافتا إلى أن هذه الفئة يحصلون على جرعة واحدة من اللقاح وهي فايزر فقط.