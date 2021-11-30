مدير صندوق مكافحة الإدمان: تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات منتصف ديسمبر

قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي: "نعمل على مستوى كل المحافظات، ولا يوجد محافظة لا يتم فيها الكشف على السائقين، وعلى الطرق السريعة والعادية، وحتى فى الجهاز الإدارى للدولة، سيتم تكثيف حملات الكشف بشكل كبير، وبداية من 15 ديسمبر القادم، سيتم تفعيل قانون فصل الموظف المتعاطى الذى لم يتقدم للعلاج".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" الذى يذاع قناة "dmc": "نسبة السائقين المتعاطين فى عام 2017 بلغت 12%، ومنذ ذلك التاريخ تم تكثيف حملات الكشف على سائقين المدارس، فتدنت النسبة إلى 1%، مشيراً إلى أن حتى تلك النسبة ليست مُرضية، خاصة وأن هذا الأمر يهدد حياة أبناءنا، وسيتم تكثيف العمل بشكل أكبر.

وتابع: "مع الاستمرارية النسبة ستقل بشكل أكبر، سيكون هناك توسع فى الحملات، وعلى مستوى أى حافلة تنقل الطلاب، سيتم إجراء التحاليل حتى على الطرق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور".