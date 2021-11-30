متحدث التنمية المحلية: البوابة الإلكترونية متاحة للتعاملات الحكومية لغير الملقحين

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه بداية من الغد سيتم تطبيق قرار حظر دخول المواطنين للمؤسسات الحكومية إلا بشهادة التطعيم بلقاح كورونا المستجد، مشيراً إلى أن هذا القرار طبق فى 17 نوفمبر الماضى على العاملين بدولاب الدولة، وتابع: "من لم يحصل على التطعيم أو لم يجرى مسحة قبل دخول المؤسسة عليه أن يتعامل مع البوابة الإلكترونية للحصول على الخدمة التى يريدها لحين حصوله على التطعيم".

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أنه سيتم التعامل مع غير الملقحين عن بعد، لحين حصولهم على اللقاح، مشيراً إلى أن هذه القرار سيحفز المواطنين على الذهاب لتلقى اللقاح.

وتابع "قاسم": "أحنا بنعمل كدا ليه؟ من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين كون التطعيم حصن حماية، الدولة وفرته بالمجان لكافة المواطنين دون تمييز".