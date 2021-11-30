رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعا مساء اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، تضم 52 مركزا إداريا بها333 قرية.

وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم استعراض البرنامج الزمني لإنهاء المشروعات المختلفة بالمرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه تم البدء في أغلب المجمعات الحكومية والزراعية في جميع الوحدات المحلية، وتم توريد كميات كبيرة من المواد والكابلات والكبائن الخاصة بشبكات الاتصالات ومسارات الفايبر، بالإضافة إلى الاهتمام ببنود أعمال تطوير المدارس، والتى تضمنت إعادة أعمال عزل الأسطح ودورات المياه وإعادة تأسيس الكهرباء وشبكات المياه و تم ذلك بمعدلات كبيرة، وبشكل متواز دون تعطيل.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمرحلة العاجلة من مشروع "حياة كريمة"، بالإضافة إلى عرض نتائج الزيارات الميدانية في قرى محافظات المرحلة الأولى، كما تم عرض عدد من الملاحظات الفنية التي يجب تفاديها، وسبل تذليل التحديات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات.

من جانبه، عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التقدم المحرز في تنفيذ التكليفات الخاصة بالوزارة ضمن أعمال المبادرة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بموقف توفير وتخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات، فقد تم توفير 92% من إجمالى الأراضى المطلوبة، بواقع 4907 قطع أراض، وجار تخصيص 4477 قطعة أرض منها للتنفيذ.

كما عرض الوزير موقف تنفيذ المجمعات الحكومية بمراكز المرحلة العاجلة، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ 331 مجمع خدمات حكومي بالمراكز المستهدفة، وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تقوم بتحديد احتياجات تلك المجمعات من الموارد البشرية والتجهيزات لتشغيلها، وتم أيضاً تحديد الخدمات التي ستقدمها كل جهة من خلال المجمع، وأعداد الموظفين المطلوبين، والتجهيزات المطلوبة من الأثاث، والأجهزة التكنولوجية، وكذا الاحتياجات الخاصة بكل جهة.

كما عرض وزير التنمية المحلية نتائج مساهمة الوزارة والمحافظات في تنفيذ مبادرة "سكن كريم"، لافتا إلى أنه تم حصر الحالات بالتنسيق بين وزارات : التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة "حياة كريمة"، وذلك من خلال لجان التنمية المجتمعية التي تم تشكيلها على مستوى كل وحدة محلية قروية، وتم حصر المستحقين في عدد 286 وحدة محلية، و 47 مركزاً في 19 محافظة.

كما أوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم البدء في تجربة تنمية وتطوير الحرف البيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال الاهتمام ببعض القرى المصرية ذات المزايا النسبية بمحافظتي سوهاج وقنا، كما تم إطلاق بوابة "أيادي مصرية" للتسويق الالكتروني للحرف التراثية.