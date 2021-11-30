الرئيس التنفيذي التجاري لطلعت مصطفى: معرض مدينتي للكتاب يؤكد اهتمامنا بالمسئولية المجتمعية

أكدت منى الحلو، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن إقامة معرض مدينتي الأول للكتاب تأتي ضمن رؤية المجموعة ويقينها بأهمية المسئولية المجتمعية، والذي يدفعها للعمل دائما على الارتقاء بمستوى معيشة سكان مشروعاتها المختلفة من أجل تحقيق الاستدامة.
وقالت منى الحلو في كلمتها خلال افتتاح معرض مدينتي للكتاب إن هناك إيمانا كاملا من مجموعة طلعت مصطفى بأهمية القراءة في بناء الهوية الثقافية للأجيال القادمة، وما تساهم به في بناء الحضارة ورفع الوعي وخلق أجيال من المبدعين، مشيرة إلى أن القراءة نافذة علي العالم، فهي توسع الآفاق، وتخلق أجيالا من المبدعين في شتى المجالات، وتساهم في بناء مجتمعات راقية ومتجانسة.
وكان معرض "مدينتي" الأول للكتاب قد افتتح مساء اليوم الثلاثاء بالحديقة المركزية "سنترال بارك" بـ"مدينتي"، تحت رعاية وزارة الثقافة ومجموعة "طلعت مصطفى"، تحت شعار "القراءة كالماء والهواء"، وقام بالافتتاح كل من رئيس الهيئة العامة للكتاب، الدكتور هيثم الحاج، والرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وشهد الافتتاح إقامة عروض لفرقة رضا للفنون الشعبية، وتقام طوال أيام المعرض أنشطة مختلفة للأطفال، وندوات ثقافية وفنية متنوعة.
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