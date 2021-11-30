نواب البرلمان يتحدثون لـ دوت الخليج عن لقاء وزيرة الصناعة بشأن أزمة التوكتوك:طالبنا الحكومة بأن تكون عادلة مع أصحاب التكاتك..عمرودرويش:مواجهة الفوضى والحفاظ على مصادر الرزق ضرورة«فيديو»

/663794/نواب-البرلمان-يتحدثون-لـ-تحيا-مصر-عن-لقاء-وزيرة-الصناعة-بشأن-أزمة-التوكتوكطالبنا-الحكومة-بأن-تكون-عادلة-مع-أصحاب-التكاتكعمرودرويشمواجهة-الفوضى-والحفاظ-على-مصادر-الرزق-ضرورةفيديو

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، مساء الثلاثاء مناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

دوت الخليج

جاء ذلك فى بحضور وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع، حيث أكدت النائبة سامية توفيق، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ دوت الخليج، أن اللقاء شهدت حضور كبير من ممثلى الحكومة ذوى الاختصاص بشأن التوكتوك، مشيرة إلى أن الجميع طالبهم بأنه نكون «عادلين»مع أصحاب التكاتك حيث لا نجهل حقيقة وجود أسر كثيرة تستفيد من التوكتوك ومن ثم لابد أن يكون الإحلال والاستبدال منصب لأصحاب التكاتك حرصا على مستقبل ومستقبل أسرهم.

وأتفق معها النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا على أن اللقاء كان مثمر للغاية وتضمن العديد من التوصيات الهامة بشأن تطبيق قرار وزيرة الصناعة بشأن التوكتوك وهو أن يكون فى إطار جدول زمنى، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن حضور ممثلين من كافة الجهات الحكومية المعنية.

وأكد فى حديثه لموقع دوت الخليج، أن المناقشات تضمنت عدد من التوصيات منها أن عملية الإحلال والاستبدال تتم وفق جدول زمنى عبر إجراءات أكثر سهولة ويسر على المواطنين، مؤكدا أهمية تقنين الوضع للتكاتك مع الاستبدال والإحلال بسيارات صديقة للبيئة التى تعمل من خلال الغاز الطبيعى أو الكهرباء، مؤكدا على أن الجميع تضامن مع هذه التوصيات بحيث يتم مواجهة الفوضى مع الحفاظ على مصدر رزق المواطنين.

من ناحية تحدث النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، لـ دوت الخليج، مؤكدا على أن الوزير استعرضت جهود الحكومة فى ملف التوكتوك خلال الفترة الأخيرة الخطة المستقبلية بشأن عملية الاستبدال والإحلال مع السيارات الفان،مشيرا إلى أنه بجانب ذلك النواب قاموا باستعراض رؤيتهم تجاه الملف وخاصة أنه لا يجوز أن يتم الإلغاء بين يوم وليلة، مشيرا إلى أنه تحدث بشأن عملية التقنين وأن تكون فى إطار من الإجراءات السهلة بالنسبة للمواطنين.

جدير بالذكر، أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وفى هذا الإطار أوضحت «جامع» أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة «مينى ڤان»، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.