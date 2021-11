كأس العرب.. قطر تحقق فوز صعب على البحرين وتتصدر المجموعة الأولى «فيديو»

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى من البطول، والتي تجمع كلا من البحرين والعراق وعمان في المجموعة.

سجل عبد العزيز حاتم مهاجم قطر، الهدف الوحيد والغالي في المباراة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية ورأسية أجمل يسكنها الشباك.

And that's a goal!!

The first goal of Qatar against Bahrain by Abdulaziz Hatem.



Qatar:1

Bahrain: 0#FIFAArabCup #قطر_البحرين #كاس_العرب pic.twitter.com/IBj4QrKuk9