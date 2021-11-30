نائب قبطى يطالب بإحلال وتجديد مسجدين فى الساحل..واللجنة الدينية توصى بزيارة ميدانية

/663799/نائب-قبطى-يطالب-بإحلال-وتجديد-مسجدين-فى-الساحلواللجنة-الدينية-توصى-بزيارة-ميدانية

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب،بسرعة إنهاء إجراءات البدء فى إحلال وتجديد مسجد النور المحمدي بشارع عبد الحميد الديب بالساحل في محافظة القاهرة، وذلك ردا على طلب إحاطة من النائب أبانوب عزت عزيز عضو مجلس النواب.

دوت الخليج كما وأوصت لجنة الشئون الدينية بتنظيم زيارة برلمانية لمسجد الخازندارة للوقوف على حالته، مؤكدة على أهمية تطوير المساجد الأثرية لتنشيط السياحة الدينية،ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن ترميم مسجد الخازندارة بحى الساحل فى القاهرة، حيث إن المسجد يُعد من أقدم مساجد المنطقة الشمالية ورمز من رموز الآثار الإسلامية.

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