وزيرا الزراعة والرى يشاركان فى مؤتمر كوكب بودابست للتنمية المستدامة «صور»

جدة - نرمين السيد - وصل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، مساء اليوم، إلى العاصمة المجرية بودابست فى مستهل زيارة رسمية لدولة المجر للمشاركة فى مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة" والذى يتناول أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها قضية الموارد المائية ، وقد كان فى استقبالهما السفير محمد الشناوى سفير مصر لدى المجر.





وصرح الدكتور عبدالعاطى أن المشاركة فى هذا المؤتمر المهم تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس المجرى يانوش آدير، وتعبيرًا عن قوة العلاقات بين البلدين، وخاصة فى ضوء نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة المجر فى شهر أكتوبر الماضى.

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من ناحيته، تناول القصير تأثير التغيرات المناخية على الزراعة وأهمية العمل سويا على ملف تكييف الزراعة مع التغيرات المناخية، وقال إن هذه الزيارة تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين والتى شهدت تطورا كبيرًا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال إن برنامج يشمل زيارة مركز البحوث الزراعية المجرى لعرض أوجه التعاون بين مصر والمجر فى مجال البحث العلمى وكذلك لقاء المختصين بالزراعة فى المناطق الجافة وإنتاج تقاوى الخضر بالإضافة إلى زيارة إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج اللقاحات البيطرية وانتاج الأبقار المنتجة الألبان.







‏وأضاف القصير أنه سوف يتم خلال الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والمجر فى مجال الثروة السمكية وزيارة معهد بحوث تحسين الخضروات، وكذلك زيارة إحدى الشركات المتخصصة فى مجال إنتاج الألبان ومشتقاتها والتى لها فرع فى مصر.

‏ومن المقرر، أن يلتقى الدكتور عبدالعاطى بالرئيس المجرى يانوش آدير فى جلسة نقاشية لأعضاء "لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ" ، بالإضافة لعقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش مؤتمر "كوكب بودابست" مع السادة وزراء المياه وكبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية المشاركين بالمؤتمر ، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات إدارة المياه، وعقد لقاءات مع ممثلى كبرى الشركات المتخصصة فى مجال المياه لبحث سبل الإستفادة من أعمال هذه الشركات فى تطوير وتحديث المنظومة المائية فى مصر.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الدكتور عبدالعاطى والقصير شاندور بنتير الوزير المعنى بملف المياه بالحكومة المجرية ، حيث أشار الدكتور عبدالعاطى خلال اللقاء لما تمتلكه مصر والمجر من خبرات متميزة فى مجال المياه والتى يمكن تبادلها بين البلدين، ومن جانبه عبر الوزير المجرى عن ترحبيه بزيارة الدكتور عبدالعاطى والقصير لدولة المجر، مشيراً للعلاقات الطيبة التى تربط البلدين فى المجالات كافة لاسيما فى مجال الموارد المائية.

أطلع الدكتور عبدالعاطى، الوزير المجرى على الإجراءات التى تقوم بها الوزارة حاليًا لتحسين وتطوير أنظمة الرى مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، مشيرًا لتطلع مصر لإستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر فى هذه المجالات.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على برنامج العمل المشترك والذى يترجم مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين البلدين، وذلك فى مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتقنيات تحسين نوعية المياه، والتدريب ورفع قدرات المتخصصين فى مجال المياه، من خلال التعاون الفنى والبحثى بين الجانبين، وبما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية.

يذكر أنه سبق قيام الرئيس المجرى بإلقاء كلمة فى حفل افتتاح إسبوع القاهرة الرابع للمياه والذى عُقد فى شهر أكتوبر الماضى، كما شارك عدد كبير من الفنيين والخبراء المجريين فى فعاليات الأسبوع، بالإضافة لمشاركة عدد من الشركات المجرية فى المعرض المقام على هامش الأسبوع.