التنمية المحلية : لقاح كورونا أو المسحة شرط دخول المؤسسات الحكومية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدرت قرارا 17 أكتوبر الماضى، بعدم السماح بدخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا إلى مقار عملهم.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على "قناة dmc"، مساء اليوم، أن الوزارة أرسلت الموظفين غير المطعمين إلى الوحدات الصحية بعد توفير اللقاح لهم، ونوه بأنه بداية من الغد لن يتم السماح للمواطنين بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاتهم إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح أو لديه شهادة pcr تفيد سلبية حالته ضد "كورونا"، لافتًا إلى أنه تم التعميم بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الموظفين. ولفت متحدث التنمية المحلية أن هناك تعميم للإجراءات الوقائية بالمقاهى والمطاعم ووسائل النقل العام، وإجراءات صارمة للمقاهى التى تستخدم "الشيشة" وهى تصل للغلق لمدة أسبوعين مع الغرامة.

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