تسهيل إجراءات دخول السياح الروس للمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - بعد شكوى السياح الروس من التكدس أثناء عملية دخولهم المطار أول نوفمبر تم التواصل مع السفارة الروسية والتنسيق بزيادة أعداد البوابات من بوابيتين وفقا لطلبهم مسبقا إلى ثمانية بوابات لدخول السياح.





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