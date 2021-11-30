الأرصاد تحذر: طقس غدا يشهد انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة.. ودرجة الحرارة 22 بالقاهرة الكبرى في فترات النهار

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بداية من غدا الأربعاء، وستسجل القاهرة الكبرى 22 درجة في فترات النهار وبين 14 درجة بالليل.
أضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامي سيد علي، أن فرص سقوط الأمطار على مناطق بالوجه البحري والسواحل الشمالية، خفيفة، فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضا كبيرا بالمناطق ذات الطبيعة الصحراوية.
وتقول هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك شبورة مائية ستتكون صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة.
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