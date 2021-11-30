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أكد النائب محمود حمدي أبو الخير، نائب مركز البلينا جنوب سوهاج، أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ناقشت اليوم طلب الاحاطة الذي تقدم به بخصوص مشكلة التسكين الخاص بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات ابناء مركز البلينا بجامعة سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف أبو الخير، أن ذلك تم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة، وتم الاتفاق علي زيادة العدد المحدد لطلاب مركز البلينا داخل المدينة الجامعية في السنوات القادمة ومراجعة بعض الطلاب التي تم رفض تسكينهم هذا العام وقبول من يتم موافاته للاشتراطات والمعايير المطلوبة وتسكينه خلال الايام القادمة.

تعليم النواب تناقش مشاكل تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية بسوهاج

جدير بالذكر أنه سبق وأكد النائب نشأت فؤاد عباس، نائب حزب الشعب الجمهوري عن الدائرة الرابعة "طما – طهطا – جهينة" شمال سوهاج، أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، ناقشت طلب الاحاطة الذي تقدم به بمجلس النواب بشأن مزلقان طهطا البحري لسوء حالته وتفاديا للعديد من الحوادث، وتزويده بالأجراس.

وقال عباس، إن المزلقان البحري بطهطا والمغلق حاليا يخدم يوميًا آلاف المواطنين ذهابًا وإيابا، حيث يربط المزلقان بين طرفي مدينة طهطا من الناحية الغربية والناحية الشرقية، ويقع امامه شارع التجارة الذى يوجد به اغلب المصالح الحكومية على سبيل المثال مدرسة التجارة، والادارة التعليمة، و المدرسة الصناعية للبنات بطهطا، و محكمة طهطا، والعديد من المحلات التجارية والعيادات الطبية، وغيرهم.

يذكر انه حضر مناقشة الطلب نائب وزير النقل، والنائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وعليه تم الزام نائب محافظ سوهاج بسرعة الرد خلال 48 ساعة من مناقشة طلب الاحاطة.