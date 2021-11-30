/663793/إلغاء-بطولة-العالم-للإسكواش-بـ-ماليزيا-بعد-رفض-دخول-منتخب-إسرائيل

أعلن الاتحاد الدولي للعبة الإسكواش، عن إلغاء بطولة العالم 2021، بسبب ما جاء من الاتحاد الماليزي للبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل :

وشهدت الساعات الماضية رفض الاتحاد الماليزي للإسكواش المشاركة للمنتخب الإسرائيلي، في البطولة ومنعه من الدخول، قبل انطلاق البطولة بعددت أيام.

من جهته، قدم اتحاد الاسكواش الاسرائيلي عن طريق المحامية داليا بوشنسكي، التماسا إلى المحكمة الدولية للرياضة ضد إقامة البطولة بدون دخول المنتخب الإسرائيلي.

والذي رد عليه الاتحاد الدولي بإلغاء البطولة لهذه الدورة، بسبب رفض الماليزيين السماح للإسرائيليين بدخول أراضيها.

وصرح رئيس اتحاد الاسكواش الإسرائيلي افيف بوشنسكي: "من المحزن أن نقول ذلك، لكن العدل تحقق. رغم ذلك، نحن لا زلنا ندعو المنتخبات الى تنظيم البطولة في اسرائيل، وأنا أضمن ان المنتخبات بما يشمل الماليزي ان يدخل".

قائمة منتخب مصر

وضم أشرف حنفي، المدير الفني لمنتخب مصر للاسكواش، 5 لاعبين إلى قائمة الفراعنة للمشاركة في بطولة العالم وكشف أشرف حنفى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، عن قائمة اللاعبين المنضمين إلى والتي جاءت كالتالي: علي فرج المصنف الأول عالمياً، طارق مؤمن المصنف الرابع، مصطفى عسل المصنف السادس، كريم عبد الجواد المصنف العاشر، بالإضافة إلى مازن هشام المصنف رقم 11.

فيما تم استبعاد مروان الشوربجي المصنف الثامن عالمياً بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي.

المنتخبات المشاركة في البطولة

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة وهي: مصر والأرجنتين وأستراليا وكندا وكولومبيا والتشيك وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والصين وإيران واليابان والكويت وماليزيا ونيوزلندا ونيجيريا وباكستان والفلبين وبولندا وروسيا وسكتلندا وجنوب أفريقيا وإسبانيا وسويسرا وأمريكا.