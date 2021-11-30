/663795/جوارديولا-عن-أهداف-محمد-صلاح-وماني-في-الدوري-ليست-جماعية

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على عدد الأهداف التي أحرزها فريقه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، في لقاء الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنطلق في العاشرة والربع مساء.

وقال جوارديولا : "لو لم نفعلها، لما تأهلنا في دوري الأبطال، لاعبينا ليسو في قائمة الهدافين. صلاح، ماني، نحن لسنا ضمن افضل 7 او 8".

‏وأضاف بيب: "اذا لم نهاجم كفريق فلن ننجو، ما قدمناه حتى الآن في الدوري استثنائي، اصعب شهر في الموسم امامنا الآن "ديسمبر"، لدينا فريق جيد".

ونجح مانشستر سيتي من تسجيل 27 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي في هذا الموسم، من خلال 13 مباراة، في حين تلقت شباكة 7 أهداف.

وفي الجانب المقابل سجل الفرعون محمد صلاح حتى الأن في البريميرليج 11 هدف، وسجل ماني 7 أهداف.

نتيجة مباراة السيتي وباريس

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قلب الطاولة، وتحقيق الفوز على حساب باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ الشوط الأول للمباراة بسيطرة كاملة من جانب أصحاب الأرض ولكن دون تسجيل أي أهداف، وتألق الحارس نافاس وزاد عن مرماه وحافظ على الشباك سلبية.

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ باريس سان جيرمان الجميع، وسجل كيليان مبابي الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 50 وسط ذهول من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكثف مانشستر سيتي الهجمات والضغط من أجل إحراز التعادل، وبالفعل تمكن رحيم ستيرلينج أن يسجل الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 63 لتعود المباراة لنقطة البداية من جديد.

وبعد نزول جابرييل خيسوس من مقاعد البدلاء والمشاركة خلال المباراة تمكن أن يسجل الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 77 لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة بفوز هام لأصحاب الأرض يضمن لهم صدارة المجموعة الأولى أمام باريس سان جيرمان.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، برسنيل كيمبيمبي، أشرف حكيمي.

الوسط: أدريسا جايي، لياندرو باريديس، أندير هيريرا.

الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: دوناروما، فرانكي، سيرجيو راموس، داجبا، ديالو، كيهرير، دانيلو، فينالدوم، فيراتي، دينا إيمبيمبي، إيكاردي ودي ماريا.

تشكيل مانشستر سيتي:

حارس: إيديرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – جواو كانسيلو.

الوسط: رودريجو – إلكاي جوندوجان – أوليكاسندر زينشينكو.

الهجوم: رياض محرز – بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلنج.