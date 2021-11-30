شيكابالا لـ مرتضى منصور: اُباركلك على الدوري الماضي وأوعدك بالمنافسة هذا الموسم

/663804/شيكابالا-لـ-مرتضى-منصور-اباركلك-على-الدوري-الماضي-وأوعدك-بالمنافسة-هذا-الموسم

جمعت جلسة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وشيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وبحضور أمير مرتضى المشرف العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث مرتضى منصور حول عقوبة إيقاف شيكابالا وقال: " سنقدم التماس لاتحاد الكرة لرفع عقوبة شيكابالا والاكتفاء ب 6 ماتشات بغض النظر عن حكم مركز التسوية، فهو لم يخطأ أو يفتعل أي أزمة من الأساس".

ليوجه شيكابالا حديثه لمرتضى منصور قائلاً: أباركلك على الدوري الموسم الماضي، فأنت من قُمت بشراء اللاعبين ولك فضل كبير، و بوعدك بالمنافسة السنادي على الدوري حتى أخر جولة.

ليختتم مرتضى حديثه: “اطالب الجماهير بالصبر من أجل العمل مره اخري، لدينا عدة مشاكل نسعى لحلها في الوقت الحالي”.

وفد من الزمالك يطير للبرتغال للتفاوض مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو

أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ارسال وفد يطير للبرتغال، لمناقشة عقوبة شيكابالا ومحمد إبراهيم مع فرقهم السابقة.

ويرسل الزمالك محاميين لدراسة الأمر وأحد القانونين مع أمير مرتضى للاتفاق مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو، لحل الأزمة بشكل ودي وجدولة المستحقات.

تفاصيل جلسة مرتضى منصور ووزير الرياضة اليوم بمقر الوزارة

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، جلسة اليوم، مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحين بمقر الوزارة.

وقال منصور: "الجلسة شهدت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي وكانت إيجابية للغاية".

وأكد رئيس الزمالك في وقت سابق أنه لن يتحدث عن الماضي بعد عودة الحق إلى أصحابه بعودة مجلس الإدارة من جديد لقيادة النادي، موجهًا الشكر لجماهير الأبيض العظيمة والشجاعة التي صمدت من أجل عودة الحق لأصحابه.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت عن عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك من جديد، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإيقاف قرار استبعاد مجلس إدارة الزمالك في نوفمبر الماضي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون

يحل الزمالك ضيفًا على المقاولون العرب، يوم 21 ديسمبر المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ولبتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:00 مساء.

انتخابات نادي الزمالك المقبلة 2022

وكان الزمالك قد تختتم مبارياته قبل التوقف بالفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري العام.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متخلفًا خلف الأهلي المتصدر بـ5 نقاط.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاء هدف الفريق عن طريق مصطفى فتحي.