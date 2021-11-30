/663806/إصابة-٤-أشخاص-بينهم-طفل--في-انقلاب-سيارة-ملاكي-ببني-سويف

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية " مدير أمن بني سويف " بلاغا يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي ، بعد نفق سنور ب١٢ كيلو ، اتجاه المنيا.

تم توجيه مرفق الاسعاف من خلال غرفة النجدة وبالتالي تحركت سيارات الاسعاف إلى محل البلاغ ، بالفخص تبين إصابة ٤ أشخاص وهم . اسماعيل عمار درويش ٤٠ عام ، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني ، مروه مصطفى يحيي ٢١ عام ، اشتباه ما بعد الارتجاج ، محمد مصطفى يحيي ٣ اعوام مصاب بجروح و كدمات ، صفاء عكاشه احمد ٤٠ عام ، مصاب بجروح و كدمات .

إصابة ٤ أشخاص بينهم طفل في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

الجدير بالذكر أن المصابين جميعا من محافظة أسيوط وتم تحويل المصابين إلى مستشفى التكامل بالمنيا لتلقي العلاج اللازم.

هذا وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية من خلال تحريات المباحث وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الحادث .