/663807/مرتضى-منصور-عودة-جميع-لاعبي-الزمالك-المعارين-ولن-نبيع-أحد

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في جلسة جمعته بشيكابالا وأمير مرتضى: " اللاعبين المعارين والذي تم بيعهم من قبل اللجنة، هيرجعوا تاني لأن ذلك ليس من صلاحياتهم "

وأكمل: "هتنكلم مع روؤساء الأندية باحترام لو رفضوا هنلجأ للفيفا، لأن هذا حقنا وجميع قرارات اللجان السابقة باطلة".

وأضاف: "لن اصفي حسابات مع أحد ولكن لا يحق للجان السابقة اخذ اي قرارات ويوجد لجنة بعيده عني وعن احمد نجلي تراجع كل هذه القرارات".

وتابع: "اشكر لاعبي الفريق علي تحملهم سنة كاملة بدون مجلس إدارة وحصد الدوري رغم الظروف القاسية، واطالب الجماهير بالصبر من أجل العمل مره اخرى".

وعن كارتيرون قال: "علاقتنا مع كارتيرون جيدة ولا اريد تدخل وكيله مرة أخرى وامير وأحمد هم من احضروه سابقا للزمالك وسيتم عقد جلسه معه".

وفد من الزمالك يطير للبرتغال للتفاوض مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو

أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ارسال وفد يطير للبرتغال، لمناقشة عقوبة شيكابالا ومحمد إبراهيم مع فرقهم السابقة.

ويرسل الزمالك محاميين لدراسة الأمر وأحد القانونين مع أمير مرتضى للاتفاق مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو، لحل الأزمة بشكل ودي وجدولة المستحقات.

تفاصيل جلسة مرتضى منصور ووزير الرياضة اليوم بمقر الوزارة

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، جلسة اليوم، مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحين بمقر الوزارة.

وقال منصور: "الجلسة شهدت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي وكانت إيجابية للغاية".

وأكد رئيس الزمالك في وقت سابق أنه لن يتحدث عن الماضي بعد عودة الحق إلى أصحابه بعودة مجلس الإدارة من جديد لقيادة النادي، موجهًا الشكر لجماهير الأبيض العظيمة والشجاعة التي صمدت من أجل عودة الحق لأصحابه.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت عن عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك من جديد، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإيقاف قرار استبعاد مجلس إدارة الزمالك في نوفمبر الماضي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون

يحل الزمالك ضيفًا على المقاولون العرب، يوم 21 ديسمبر المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ولبتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:00 مساء.

انتخابات نادي الزمالك المقبلة 2022

وكان الزمالك قد تختتم مبارياته قبل التوقف بالفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري العام.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متخلفًا خلف الأهلي المتصدر بـ5 نقاط.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاء هدف الفريق عن طريق مصطفى فتحي.