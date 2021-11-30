/663810/شاب-يطعن-والده-وشقيقه-بآلة-حادة-بسبب-خلافات-أسرية-في-قنا

أصيب مهندس بالمعاش وابنه، اليوم الثلاثاء، بآلة حادة بقرية الشيخ علي بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، يفيد بإصابة مهندس بالمعاش وابنه بطعنات بسلاح أبيض بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهما إلى مستشفى نجع حمادي العام.

شاب يطعن والده وشقيقه بآلة حادة بسبب خلافات أسرية في قنا

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة عبدالمعطي أحمد مرسي، يبلغ من العمر 60 عاما، وابنه أحمد، يبلغ من العمر 30 عاما، مصابين بآلة حادة بطعنات في الرقبة والبطن.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة الابن الآخر للمصاب الأول بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات أسرية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.