”التنمية المحلية” تطالب المواطنين باصطحاب شهادة اللقاح لدخول المؤسسات الحكومية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إن قرار رئيس الوزراء واللجنة العلمية لمكافحة كورونا بخصوص دخول غير الحاصلين على اللقاح للمصالح الحكومية فى 17 أكتوبر الماضى، وتم تعميمه، وتم العمل عليه فى التنمية المحلية والمحافظات، ومن 15 نوفمبر نعمل على الأرض، وكان على العاملين بأن يدرجوا شهادات الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج 90 دقيقة: وتقريبا 100% من منتسبى التنمية المحلية حصلوا على التطعيم، والوزير أرسل أسماء غير الحاصلين على اللقاح، وتم التوجيه لوزارة الصحة بحصولهم على اللقاح، وما ينطبق علينا ينطبق على الوحدات في القطاعات المختلفة.

وأكمل: على كل مواطن أن يحمل شهادة الحصول على اللقاح وتكون مختومة أو معتمدة أو احضار صورة لها أو شهادة بى سى أر حديثة عند الذهاب إلى أي جهة حكومية، وكذلك ارتداء الكمامات خلال العمل وفى وسائل النقل العامة وداخل المقرات الحكومية، وعلى مستوى بوابة الخدمات المحلية تستطيع الدخول على الموقع وطلب الخدمة من بوابة خدمات الإدارة المحلية تستطيع الحصول على الخدمات إذا لم تكن قد تلقيت اللقاحات .