نائب رئيس غرفة السياحة الأسبق: 3 أيام حجر بالسعودية لأى معتمر أخذ اللقاح الصينى

علق الدكتور باسل السيسي نائب رئيس غرفة السياحة السابق، على الإجراءات المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية لآداء العمرة قائلا: حتى 4 أيام مضت كان لا يمكن السفر إلى المملكة، إلا بعد الإقامة بإحدى الدول الأخرى لمدة 14يوما كاملة، وحاليا لا يحتاج المعتمر السفر لدول أخرى لكى يدخل المملكة.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج 90 دقيقة: حدث تحديث للإجراءات، وستتاح فرصة السفر إلى الممكلة دون الاحتياج إلى حجر صحى ما دام المسافر أو المعتمر قد حصل على أحد اللقاحات الأربعة (موديرنا واسترازينكا وجونسون وفايزر)، أما الحاصلون على سينوفاك أو أى لقاح صينى سيخضعون لحجر صحى لمدة 3 أيام بالمملكة، ثم يتم إجراء مسحة، وفى حال كانت سلبية يستطيع التحرك كيفما يشاء في المملكة.

وتابع: "هذه الإجراءات في حد ذاتها حاجة طيبة جدا، وكلنا لدينا رغبة في زيادة الأعداد ، خاصة فى ظل توقف الشركات السياحية منذ سنتين، وحتى الآن لم يتم تفعيل نظام العمرة على أنظمة المملكة، ونتوقعه فى أى لحظة".