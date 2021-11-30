علق الدكتور باسل السيسي نائب رئيس غرفة السياحة السابق، على الإجراءات المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية لآداء العمرة قائلا: حتى 4 أيام مضت كان لا يمكن السفر إلى المملكة، إلا بعد الإقامة بإحدى الدول الأخرى لمدة 14يوما كاملة، وحاليا لا يحتاج المعتمر السفر لدول أخرى لكى يدخل المملكة.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج 90 دقيقة: حدث تحديث للإجراءات، وستتاح فرصة السفر إلى الممكلة دون الاحتياج إلى حجر صحى ما دام المسافر أو المعتمر قد حصل على أحد اللقاحات الأربعة (موديرنا واسترازينكا وجونسون وفايزر)، أما الحاصلون على سينوفاك أو أى لقاح صينى سيخضعون لحجر صحى لمدة 3 أيام بالمملكة، ثم يتم إجراء مسحة، وفى حال كانت سلبية يستطيع التحرك كيفما يشاء في المملكة.
وتابع: "هذه الإجراءات في حد ذاتها حاجة طيبة جدا، وكلنا لدينا رغبة في زيادة الأعداد ، خاصة فى ظل توقف الشركات السياحية منذ سنتين، وحتى الآن لم يتم تفعيل نظام العمرة على أنظمة المملكة، ونتوقعه فى أى لحظة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب رئيس غرفة السياحة الأسبق: 3 أيام حجر بالسعودية لأى معتمر أخذ اللقاح الصينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.