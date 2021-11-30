«انتصار الأغلبية البرلمانية»..ماذاحدث فى مجلس النواب قبل نهاية عام 2021 بـ31يوما؟

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/663813/انتصار-الأغلبية-البرلمانيةماذاحدث-فى-مجلس-النواب-قبل-نهاية-عام-2021-بـ31يوما
مجلس النواب الثلاثاء وبجلسة 30نوفمبر 2021 وقبل نهاية العام بـ31يوما، وافق فى المجموع على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تمت الموافقة وسط إشادات كبيرة من جانب الأعضاء تجاه نقل التكنولوجيا لسوق المال، وأن نكون أمام سوق مالى تكنولوجي، بينما وجه الأعضاء عديد من الانتقادات الكبيرة تجاه شبكة الهوات المحمولة والانترنت بمختلف المحافظات حيث الحاجة لوقفة حاسمة من الحكومة تجاه هذه الإشكالية.
انصاف اللغة العربية
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شهدت المناقشات إنصاف جديد للغة العرية من الأغلبية البرلمانية وذلك بمقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، والذى طالب بحذف كافة المصطلحات الانجليزية الواردة بمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، واستبدالها باللغة العربية وقال رشاد: يجب ألا يخرج أى مشروع قانون من المجلس، يحتوى على مصطلح إنجليزى، موجها حديثه وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس و رئيس الجلسة، بضرورة إدراج ذلك الأمر لمناقشته بالاجتماع المقبل للجنة العامة للمجلس، لإقرار قاعدة يتم الإلتزام بها بشأن ذلك. وتابع: نتمنى نكون اللبنة الاخيرة للدفاع عن اللغة العربية. واستشهد رشاد فى كلمته، أبيات شعر للشاعر حافظ ابراهيم، مستعرضا جمال اللغة العربية وأهمية الاعتزاز بها والإعتماد عليها فى كل أعمالنا.
- ومن جانبه، عقب ممثل هيئة الرقابة المالية، معلنا تأييده لمقترح رئيس الأغلبية البرلمانية. وأوضح ان السبب فى تلك المصطلحات الإنجليزية بمشروع القانون كان نتيجة وجود أطراف كثيرة منها أجنبية فى سوق المال، الا أنهم ليس لديهم مانع فى استبدال المصطلحات بالعربية وعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مقترح رئيس الاغلبية للتصويت على المجلس، ووافق الأعضاء علي المقترح.
الجامعات الأهلية
- المجلس وافق نهائيا على مشروع قانون بشأن الجامعات الأهلية، والذى يأتى ترجمة من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، حيث القانون يستهدف أنشاء مجلس أعلى للجامعات الأهلية بجانب ضبط أداء الدور المجتمعى لها بما يصب في صالح العملية التعليمية.
تشريعات البحث عن البترول
- المجلس وافق على 3تشريعات جديدة بشأن الترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، وفى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية، وفى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.
المنح والقروض
- الجلسة العامة شهدت الموافقة على مبلغ 120 مليون ين ياباني كمنحة إضافية لمستشفى أطفال جامعة القاهرة مع إقرار قرض بـ1.25مليار جنيه لتعويض العاملين بشركة الحديد والصلب بعد تصفيها على أن يضمنه وزير المالية مع الموافقة على اتفاقية ب8 ملايين و500 ألف يورو لصالح السكة الحديد.
- منحة جامعة القاهرة
- منحة جامعة القاهرة من خلالها تهدف اتفاق الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 141214/12/2005 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني إلى زيادة المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية للمساهمة في تنفيذمشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة بمبلغ 120 مليون ين ياباني ليصبح مبلغ المنحة 2 مليار و108 مليون ين يابانى.
- السكة الحديد
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.
- شركة الحديد والصلب
- قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية. يتضمن مشروع القانون، الحصول على قرض لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه، وعقب الانتهاء من المناقشات تم رفع الأعمال حتى يوم 12ديسمبر 2021.
اللجان النوعية
لجنة الإدارة المحلية
- اللجنة ناقشت قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وقال رئيس اللجنة أحمد السجينى "نطمن المواطن ونطمئن أصحاب وسائقي التوك توك، الأمر لصالحه، كما نطمئن الصناع بحديث الوزيرة علي أنها علي أتم الاستعداد لاستقبالهم والاجتماع بهم والاستماع لهم حتي يقوموا بتنفيذ خطة الدولة للإحلال، مع مراعاة الحقوق الخاصة بهم وبطبيعة عملهموأشار إلي دعمهم وزيرة الصناعة في قرارها وجهدها، ومطالبتها بمراعاة ما طرحه ممثل الهيئة العربية للتصنيع وكذلك حقوق المصنعين، وملف التوك توك يجب أن يكون تحت مظلة حملة إعلامية ممنهجة.
لجنة الإعلام
- اللجنة بدأت مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبة سولاف درويش، وستون عضواً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن النهوض باللغة العربية، والنائبة منى عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، وسط حضور ممثلى الأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية، ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للإعلام.
- واستعرضت النائبة سولاف درويش مشروع قانون "حماية اللغة العربية" أمام لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة درية شرف الدين، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن إطلاق أسماء أجنبية على المحلات والمطاعم يعد نوعا من حروب الجيل الرابع.
- وأشارت "درويش" إلى أن المشروع الذى تقدمت بها من أجل النهوض باللغة العربية، موضحة أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على أن تلتزم الوزارات والمصالح والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية.
- وتابعت :"بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية، وفى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة الى اللغة العربية".
- كما استعرض النائبة منى عمر مشروع قانونها، مؤكده أنها تسعى للحفاظ على الهوية المصرية والتراث،ويتضمن مشروع القانون مني 26 مادة ومن أهم مواده المادة رقم 8 والتى تنص على أن "يكون اجتاز امتحان اللغة العربية شرط أساسى للتوظيف في الحكومة ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية"، بينما تنص على المادة رقم مادة 2 على الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية وما يتبعها من شركات ومؤسسات عامة وخاصة وغيرها من المنشآت التابعة للدولة أن تستعمل اللغة العربية وإذا اضطرت إلى استعمال لغة أخرى عليها أن ترفق بها الترجمة الصحيحة إلى العربية.
وزارة العدل وحماية اللغة العربية
- وأبدي المستشار أحمد جميل ممثل وزارة العدل ملاحظات الوزارة على مشروعات القانون، مؤكدا أنه يجب مخاطبة الأزهر والخارجية ومجمع اللغة العربية لمتابعة هذا الأمر، مستائلا هل يمكن إنتاج أفلام كرتون باللغة العربية الفصحى". وأوضح أن وزارة العدل ستقوم بإرسال مذكرة تتضمن كل ملاحظاتهم على مشروعي القانون.
شيخ الأزهر
- فيما وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف التحية لكلا من النائبتين سولاف دوريش ومني عمر، على تقديمهما مشروعي قانون "حماية اللغة العربية". وقال الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، خلال كلمته بالاجتماع :" الأمام الأكبر أحمد الطيب يوجه التحية لنائبتين على تقيدمهما مشروعين لحماية اللغة العربية، ويطالب بين الحين والآخر موافاته بشكل مستمر أين وصلت المناقشات فى هذه المشروعات".
حفظ القرآن
- واقتراح الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ، أن يتم تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية أو التوسع فى قراءة القرآن وعدم شريطة الحفظ من أجل حماية اللغة العربية وقال " السعيد":" ندعو من أجل الحفاظ على اللغة العربية أن يتم توسيع قراءة القران بالمرحلة الابتدائية فنحن لا نري أن قراءة القرآن بالشكل الواسع" وأشار إلى أن قراءة القرآن الكريم تقوم اللسان وتساعد علي النطق الصحيح باللغة العربية الفصحى، موضحا أن الأزهر الشريف يقيم دورات لتقوية اللغة العربية لأي موظفين علي مدار العام، مؤكدا أن الأزهر يفتح أبوابه للتعاون مع أي جهة من أجل حفظ اللغة العربية وحمايتها من أي تشوهات.
إعتراض يوسف الجسينى
- واعترض النائب يوسف الحسيني وكيل لجنة الإعلام على فكرة تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية من أجل حماية اللغة العربية، مؤكدا أن المدارس بها تلاميذ غير مسلمين كالأقباط.
لجنة الزراعة
- شهد اللجنة هجوم عدد من أعضاء مجلس النواب، على مديريات الطب البيطرى، مؤكدين أنه لا يقوم بالدور المنوط بها على مستوى الجمهورية كما أن الوحدات أصبحت مقار غير صالحة للاستعمال...أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية.
- وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة تكليف البيطريين الجدد لسد العجز في عدد البيطريين على مستوى الجمهورية وقال الحصرى في كلمته، ان الحفاظ على صحة الحيوان أمر هام، موضحا، ان صحة الحيوان مرتبطة بصحة الانسان، وبالتالي الحفاظ على صحة الحيوان، يؤدى بالتالى إلى الحفاظ على صحة الانسان.
- وأضاف رئيس لجنة الزراعة، ان التوسع في انشاء المجازر المتطورة سيكون إضافة للحفاظ على صحة الانسان، مؤكدا ان هناك جهود جبارة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، نوجه التحية له عليها، في مختلف القطاعات ولاسيما، في قطاع الثروة الحيوانية والزراعة والريف بشكل عام، مشيرا الى مشروع حياه كريمة الذى يمثل طفرة كبيرة للريف المصرى. وأشار الى ان الرئيس السيسى، يدرس كافة الملفات والمشروعات، بأدق تفاصيلها.
- وآيده في ذلك الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، وقال خلال كلمته، ان هناك اهتمام من الرئيس السيسى بقطاع الألبان والثروة الحيوانية، مشيرا الى وجود طفرة في انتاج الألبان الطازجة وهى مرتبطة بما يتم بالثروة الحيوانية وأوضح، كنا ننتج نحو ٥مليون ونصف طن، من الألبان الطازجة، والآن ننتج نحو ٦ مليون طن، ونسعى وفقا لتوجيهات الرئيس لاستغلال تلك الكميات من الألبان في مشروع الوجبات المدرسية، والصناعات المصرية، وكذلك تقليل الاستيراد من الالبان البودر.
لجنة الشباب والرياضة
- احتفلت اللجنة بفوز النائب حسام غالى بعضوية مجلس إدارة النادى الأهلى وذلك فى الانتخابات التى أجريت الجمعة الماضى، حيث وجه الأعضاء رسائل التهنئة لغالى متمنين له التوفيق خلال المرحلة المقبلة وأن يمثل إضافة حقيقة لمجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب
لجنة الشئون الدينية
- بسرعة إنهاء إجراءات البدء فى إحلال وتجديد مسجد النور المحمدي بشارع عبد الحميد الديب بالساحل في محافظة القاهرة، وذلك ردا على طلب إحاطة من النائب أبانوب عزت عزيز عضو مجلس النوابكما وأوصت لجنة الشئون الدينية بتنظيم زيارة برلمانية لمسجد الخازندارة للوقوف على حالته، مؤكدة على أهمية تطوير المساجد الأثرية لتنشيط السياحة الدينية،ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن ترميم مسجد الخازندارة بحى الساحل فى القاهرة، حيث إن المسجد يُعد من أقدم مساجد المنطقة الشمالية ورمز من رموز الآثار الإسلامية.
لجنة السياحة
- واصلت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على خلال اجتماعها المشترك مساء اليوم جلسات الاستماع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية فيما يتعلق بالمنشآت السياحية وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية ، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية للاستماع إلى آراء المتخصصين ذوى الخبرة في المجال السياحى ، وبحضور ، أحمد الوصيف رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، والدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ، وعادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، ومصطفى حفنى رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ، وزهير خير الدين عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية .
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