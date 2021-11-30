«انتصار الأغلبية البرلمانية»..ماذاحدث فى مجلس النواب قبل نهاية عام 2021 بـ31يوما؟

اللجنة ناقشت قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وقال رئيس اللجنة أحمد السجينى "نطمن المواطن ونطمئن أصحاب وسائقي التوك توك، الأمر لصالحه، كما نطمئن الصناع بحديث الوزيرة علي أنها علي أتم الاستعداد لاستقبالهم والاجتماع بهم والاستماع لهم حتي يقوموا بتنفيذ خطة الدولة للإحلال، مع مراعاة الحقوق الخاصة بهم وبطبيعة عملهم

وأشار إلي دعمهم وزيرة الصناعة في قرارها وجهدها، ومطالبتها بمراعاة ما طرحه ممثل الهيئة العربية للتصنيع وكذلك حقوق المصنعين، وملف التوك توك يجب أن يكون تحت مظلة حملة إعلامية ممنهجة