السفير المصرى فى فنلندا يستقبل وزير التربية والتعليم 

جدة - نرمين السيد - أقام السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية فى فنلندا، مأدبة عشاء بدار السكن، على شرف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم المهنى، والوفد المرافق له، كل من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم المهنى، والدكتور عمرو بوصيلة، رئيس قطاع التعليم المهنى بوزارة التربية والتعليم.





كما شارك من الجانب الفنلندى كل من السفير بيكا كاوسونن، سفير فنلندا بالقاهرة، وكلاوس ليندروز، نائب مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفنلندية، ويانا باليويارفى، مدير قطاع العلاقات الدولية بوزارة التعليم والثقافة الفنلندية، وأعضاء السفارة فى هلسنكى.

يأتى حفل الاستقبال فى إطار زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم المهنى إلى هلسنكى بهدف التشاور مع المسؤولين الفنلنديين بوزارتى التعليم والخارجية الفنلندية وعدد من المؤسسات التعليمية المرموقة فى فنلندا، حول سبل تطوير نظم التعليم والتعليم المهنى بمصر، بالإضافة إلى استشراف فرص التعاون فى مجالات تعليم الطلاب وتدريب المعلمين، وتطوير المناهج، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إطار التجربة التعليمية الفنلندية المصنفة فى جودتها كأفضل نظام تعليم على مستوى العالم.

والتقى الوزير الدكتور طارق شوقى خلال اليوم الأول للزيارة بعدد من المسؤولين بالوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم، والذين أعربوا عن متابعتهم الحثيثة للتطورات التى يشهدها نظام التعليم فى مصر فى إطار برنامج اصلاح منظومة التعليم، مشيرين إلى أن الاصلاحات التى يشهدها مجال التعليم فى مصر حاليا، تتشابه فى العديد منها مع الإجراءات والنظم التعليمية المتواجدة فى فنلندا، والتى جعلت نظام التعليم الفنلندى واحدا من أفضل النظم على مستوى العالم.

كما التقى بسفيرة التعليم بوزارة الخارجية الفنلندية Marjanna Sall، وعدد من ممثلى المدارس الفنلندية فى قطاعات التعليم المبكر والأساسى، وممثلى جامعة هلسنكى، فضلا عن عدد من ممثلى الشركات الفنلندية العاملة فى مجال تقديم الخدمات التعليمية، والمتخصصة فى مجال نقل المعرفة وتطوير المناهج وخلق بيئة تعليمية مناسبة، بالإضافة إلى تحسين ظروف التعليم وعمليات التشغيل فى مراحل التعليم الاساسى.