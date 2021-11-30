مصر تشارك فى الاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى

جدة - نرمين السيد - شارك نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، السفير حمدى سند لوزا، فى الاجتماع الوزارى الثامن لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى الذى انعقد فى العاصمة السنغالية داكار يومى 29 و30 نوفمبر.





أكد السفير لوزا أن مشاركة مصر فى هذا المحفل الهام تنطلق من اهتمام مصر بتطوير التعاون مع الصين فى مختلف المجالات، وبتعزيز التكامل التجارى والاقتصادى الإفريقي، مشيراً إلى أهمية تكاتف الدول النامية فى مواجهة تبعات جائحة كورونا وفى بناء القدرات الفنية والعلمية لمجابهة هذا التحدى بما فى ذلك عن طريق التصنيع المشترك للقاحات والأدوية.

وقد أشاد البيان الختامى للاجتماع الوزارى بالدور الهام الذى تقوم به مصر لتعزيز الأمن والاستقرار فى إفريقيا عن طريق استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، كما رحب البيان الختامى باستضافة مصر للمؤتمر القادم للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى المقرر انعقاده فى 2022.

هذا، كما عقد نائب وزير الخارجية على هامش الاجتماع الوزارى لقاءاً ثنائياً مع نظيره الصينى، استعرضا خلاله مجالات التعاون المشترك فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، كما أكدا خلاله على أهمية استمرار التنسيق بين مصر والصين فى الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.