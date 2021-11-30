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وأكد المجلس فى بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن الدوائر تهدف إلى توفير مناخ آمن الفتيات للتحاور وإبداء أرائهن فى كل الأمور التى تخصهن والمجتمع المحيط بهن.
وأشارت إيزيس محمود مديرعام الإدارة العامى لتخطيط البرامج والتوعيى أن اليوم بدء بلقاء الطالبات من خلال فريق "دوى" بالمجلس بهدف نقل مهارات إدارة الحوار بالدوائر لتطبيقها فى ما بعد واختتم اليوم بتشكيل دوائر نفذتها مدرسات المراحل المختلفة من أجل استمرارية تطبيق التجربة.
يذكر أن هذه الدوائر تعمل على إتاحة الفرص لتعبير الفتيات عن رؤيتهن عن قضايا مجتمعهن المحلى أمام صناع القرار بالواحات.
كما أشارت ماجدة محمود، مقررة فرع الجيزة إلى أن الفرع يقوم بتنفيذ عدد من الأنشطة بمدينة الواحات تستهدف النساء والفتيات بالواحات بالإضافة إلى دوائر الحكى منها حملة لطرق الأبواب "احميها من الختان" فى كل القرى المحيطة واستخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان للفتيات بالمدارس.
وأضافت، أن الحملة استهدفت تقديم خدمات فى مختلف المجالات لمواطنى الواحات بغرض الوقوف على احتياجاتهن ومتطلباتهن وتوصيلها إلى المسئولين لتحسين مستوى جودة حياتهن.
وعلى هامش الحملة قام الدكتور شهاب فتحى حسين استشارى القلب وعضوٍ الفرع بمساعدة عزة أحمد عضوٍ الفرع بالكشف المجانى عن طالبات وهيئة التدريس بالمدارس خدمة لأهالى الواحات وكان قد تم الكشف على أكثر من 80 مواطنة ومواطن بالمراكز الصحية على مدار 4 أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قومى المرأة بالجيزة يواصل مبادراته بالواحات البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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