قومى المرأة بالجيزة يواصل مبادراته بالواحات البحرية

جدة - نرمين السيد - نفذ المجلس القومى للمرأة بالجيزة، لليوم الثالث على التوالى 14 دائرة حكى "دوى" مع 141 من طالبات المعهد الأزهرى بالقصر بمرحلتيه الإبتدائية والإعدادية ومدرسة القصر الإعدادية وعدد 2 دائرة بعدد 22 ميسرة بالمدرستين بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار أنشطة المجلس القومى للمرأة بمناسبة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.





وأكد المجلس فى بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن الدوائر تهدف إلى توفير مناخ آمن الفتيات للتحاور وإبداء أرائهن فى كل الأمور التى تخصهن والمجتمع المحيط بهن.

وأشارت إيزيس محمود مديرعام الإدارة العامى لتخطيط البرامج والتوعيى أن اليوم بدء بلقاء الطالبات من خلال فريق "دوى" بالمجلس بهدف نقل مهارات إدارة الحوار بالدوائر لتطبيقها فى ما بعد واختتم اليوم بتشكيل دوائر نفذتها مدرسات المراحل المختلفة من أجل استمرارية تطبيق التجربة.



يذكر أن هذه الدوائر تعمل على إتاحة الفرص لتعبير الفتيات عن رؤيتهن عن قضايا مجتمعهن المحلى أمام صناع القرار بالواحات.

كما أشارت ماجدة محمود، مقررة فرع الجيزة إلى أن الفرع يقوم بتنفيذ عدد من الأنشطة بمدينة الواحات تستهدف النساء والفتيات بالواحات بالإضافة إلى دوائر الحكى منها حملة لطرق الأبواب "احميها من الختان" فى كل القرى المحيطة واستخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان للفتيات بالمدارس.

وأضافت، أن الحملة استهدفت تقديم خدمات فى مختلف المجالات لمواطنى الواحات بغرض الوقوف على احتياجاتهن ومتطلباتهن وتوصيلها إلى المسئولين لتحسين مستوى جودة حياتهن.

وعلى هامش الحملة قام الدكتور شهاب فتحى حسين استشارى القلب وعضوٍ الفرع بمساعدة عزة أحمد عضوٍ الفرع بالكشف المجانى عن طالبات وهيئة التدريس بالمدارس خدمة لأهالى الواحات وكان قد تم الكشف على أكثر من 80 مواطنة ومواطن بالمراكز الصحية على مدار 4 أيام.