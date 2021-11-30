وزير الدولة للإنتاج الحربى يدعو الشباب لزيارة إيدكس 2021 «فيديو»

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الثلاثاء، مع أحد طلبة "إعلام" الأزهر، خلال الجولة التفقدية لوزير الدولة للإنتاج الحربى بمعرض "EDEX 2021".





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