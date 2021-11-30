الصحة لـ مساء dmc : العالم لازال يبحث عن إجابات بشأن متحور كورونا «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن العالم لايزال يبحث عن إجابات بشأن متحور "أوميكرون" الجديد، أبرزها قدرته على الانتشار وظهور أعراض جديدة، وهل هو أكثر مقاومة للمناعة الطبيعية أو أقل، فنحن مازلنا نحتاج للمزيد من الوقت.
وذكر أن هناك بعض المعلومات الأولية المطمئنة بشأن المصابين بالمتحور الجديد فى دولة جنوب إفريقيا والتى تمثلت فى عدم ظهور أعراض مختلفة أو شديدة، وأن أكثر أغلب المصابين من فئة غير الملقحين.
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