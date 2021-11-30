رئيس وكالة الفضاء المصرية يبحث التعاون مع السفير الكورى

جاء ذلك خلال زيارة السفير الكورى والوفد المرافق له لوكالة الفضاء المصرية، حيث تفقدوا مقر مبنى الـAIT ومعامل الأقمار الصناعية المتنوعة، ومبنى الوكالة الجديد (قيد الإنشاء) والمدينة الفضائية وكذلك مقر وكالة الفضاء الإفريقية والتى تستضيفها مصر.
وأشاد السفير الكورى بإمكانيات وكالة الفضاء المصرية، مؤكدا أن قطاع الفضاء يعد من أهم القطاعات التى لابد من تسليط الضوء عليها.
وأبدى ونج رغبته فى تعزيز التعاون العلمى مع مصر وذلك بعد الرجوع للمسؤولين بكوريا الجنوبية، مقترحا عقد شراكة بين كوريا الجنوبية ومصر من خلال تصميم تطبيق "ابليكيشن" يخدم المجال الفضائى والأقمار الصناعية يساهم فى تقديم التعاون والدعم للدول الإفريقية من خلاله، قائلا "سيكون تحالفا ثلاثيا رائعا لخدمة قطاع التعليم الفضائى".
من جانبه، أكد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عمق العلاقات الوطيدة والمستمرة منذ أكثر من 25 عاما بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أهمية بحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين، فى مجال القطاع الفضائى والذى يقوم بخدمة مصر وكذلك العديد من الدول الإفريقية وغيرها.
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